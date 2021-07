Boldogkői Zsolt: a nyolcvan év felettiek felénél nem alakult ki megfelelő védettség a Sinopharm-vakcinától

A szakember az idősebb korosztály antitestmérési eredményei kapcsán azt is megjegyezte, hogy

Számukra különösen indokolt lenne a harmadik oltás, de mindenki másnak is, akinél a teszt kritikusan alacsony vagy nem létező ellenanyagszintet mutatott.

Boldogkői Zsolt szerint fel kellene mérni, hogy hányan vannak ilyen helyzetben, és ezzel párhuzamosan kideríteni, hogy két adag Sinopharm után miképp reagál a szervezet egy harmadik oltásként beadott mRNS-alapú oltóanyagra.

Ehhez azonban hozzáfűzte, hogy

A probléma csak az, hogy a kínai vakcinával kapcsolatban még nincsenek előrehaladott vizsgálatok a harmadik oltásra vonatkozóan, és amíg a gyártói előírás nem teszi lehetővé, addig feltételezhetően itthon is a két oltáshoz fognak ragaszkodni.

A virológus szerint hiába van sok bizonytalanság a tesztekkel kapcsolatban, de a mérések rendre azt mutatják, hogy a Sinopharm-vakcina nem ad akkora védettséget, mint például a Pfizer. Úgy gondolja, hogy azoknak a hatvan év felettieknek, akik kínai oltást kaptak, érdemes lehet elmenni egy antitestmérésre, de az időseknek ellenanyagszinttől függetlenül is fontos lehet a harmadik oltás.

Végül azt is megemlítette Boldogkői Zsolt, hogy az oltott, de védettséggel nem rendelkező állampolgárok egy újabb hullám esetén nemcsak, hogy nagyobb veszélyben lehetnek, de járványügyi szempontból komoly kockázatot jelenthetnek. És véleménye szerint

Hamis biztonságérzetük birtokában magas napi esetszámok mellett is bátrabban mennek majd közösségbe, lazábban kezelhetik a maszkviselést és a munkahelyükre is szívesebben járnak be a home office helyett.

A virológus szerint pedig jobb lenne egy ilyen helyzetre előre felkészülni, mert nagy valószínűséggel lesz negyedik hullám.

Címlapkép: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images