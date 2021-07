Brutális melegben is helyt kell állniuk a dolgozóknak - terítékre kerülhet a szieszta?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nyáron előfordul és a jövőben is várhatóan egyre gyakoribb lesz a hőségriadó elrendelése, amely kiadása után a munkadónak rengeteg szabályt be kell tartania a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében. Most újabb hőségriasztás van érvényben. A Portfolio-nak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok kezelik munkavédelmi szempontból azt a helyzetet, amely a kánikula kapcsán kialakul. Kitért a szieszta bevezetésére is, amelynek sem a meteorológiai, sem az egyéb logisztikai feltételei nincsenek meg Magyarországon.