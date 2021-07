Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a kedd reggeli adatok

A kedd reggeli adatok szerint 17 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 010 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 741 663 fő. 86 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.

A kedd reggeli adatközlés szerint 17 új igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak, így összesített számuk a járvány kezdete óta már 808 556 főre nőtt. A napi adatok tendenciáját jobban megragadó 7 napos mozgóátlagunk 37 főre csökkent a hétfői adatok után.

Az utóbbi 24 órában 3 beteg hunyt el a betegségben, így a járvánnyal összefüggésben igazoltan elhunytak száma 30 ezer 10 főre nőtt.

A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 13 fővel 86 főre emelkedett, miközben 12 főn stagnált a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma.

A 17 új igazolt fertőzöttet közel 4 ezer mintavételből találták, így a pozitivitási ráta 0,43 százalék, míg ennek a mutatónak a 7 napos mozgóátlaga is szerencsére nagyon alacsony szinten mozog.

A friss adatok alapján tegnap az első oltását 5 334 fő kapta meg, így az összes elsőre beoltott száma 5 543 891 főre nőtt, míg a második oltásukat tegnap 27 422-en kapták meg, így összesített számuk 5 202 925-re nőtt. Amint az alábbi ábra is mutatja: egyre jobban zárul az elsőre és másodszorra is beoltott emberek számának különbsége közötti olló, ahogy haladunk előre az időben. Remélhetőleg minél többen felveszik a második oltásukat is és az olló csaknem teljesen bezárul majd.

Az elsőre beoltott emberek aránya a teljes lakosságon belül 56,7 százalékra, a másodszorra is beoltottaké 53,3 százalékra emelkedett.

Címlapkép: MTI Fotó/Rosta Tibor