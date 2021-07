Meglepő eredményre jutott a Semmelweis Egyetem nagy antitest-vizsgálata

Mintegy 1200 jelentkezőnél került sor a Semmelweis Egyetemen június 15-én meghirdetett térítésmentes koronavírus ellenanyagszint-vizsgálatra, melynek kapcsán mind az öt, Magyarországon használt vakcina hatására létrejött ellenanyagszintet vizsgálta az egyetem laboratóriuma. Az esetek 88 százalékában pozitív eredményt adott a Roche cég SARS-CoV-2 vírus S protein RBD doménnal – vagyis a vírus terjedéséért felelős fehérjével – szembeni antitestek kimutatására szolgáló tesztje azoknál, akik egy korábbi antitestvizsgálat negatív eredményével érkeztek az egyetemre - olvasható a Semmelweis Egyetem oldalán. A pozitív eredmények aránya alapján mind az öt kétdózisú vakcina hatásosan ki tudja váltani az ellenanyag-termelést.

Egy vakcina hatásossága azt jelenti, hogy az adott készítmény milyen százalékban tudja megakadályozni az oltott személy megbetegedését, esetleges súlyos szövődményeit. Az eredmény azonban nemcsak a készítményektől függ, azt több más tényező is befolyásolja, pl.: életkor, krónikus alapbetegség, az oltás beadásának módja, vagy a beadás óta eltelt idő, illetve a korábban történt fertőzés - írják az egyetem oldalán.

A WHO akkor tart hatásosnak egy vakcinát, ha a klinikai vizsgálatok különböző fázisaiban bebizonyosodik, hogy az minimum 50-60%-os hatékonysággal működik. A gyártók adatai szerint ennek a kritériumnak mindegyik, hazánkban alkalmazott, koronavírus elleni készítmény megfelel. Kétdózísú vakcinákkal végzett klinikai vizsgálatok során, a második oltás után a következő értékeket tapasztalták a klinikai vizsgálatok során a tavaly megjelent SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 esetében:

a Pfizer/BioNTech vakcinája (Comirnaty) 95%-os,

a Moderna készítménye 94,5%-os,

az Oxford/AstraZeneca készítménye (a 12 hetes oltási séma alkalmazásával) 82%-os,

az orosz Gamaleja készítménye (Szputnyik V) 97,6%-os,

a kínai Sinopharm vállalat oltása pedig átlagosan 79,4%-os hatásossággal rendelkezik.

Az elérhető maximális védettség átlagosan a vakcinák mindkét dózisának beadását követő két-három hétben alakul ki. Ezek az adatok az újabb mutánsok esetében egyelőre nem ismertek.

Bár számos egészségszakmai szervezet, a többi között az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA), vagy az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szakmai állásfoglalása egyértelműen nem javasolja a koronavírus ellenes oltások után ellenanyag szint méréssel vizsgálni a védettséget és erre vonatkozó következtetéseket levonni, mégis tény, hogy sokan elvégeztetik a vizsgálatot és a laboratóriumok – a legváltozatosabb teszteket alkalmazva – kiszolgálják az igényeket. Ez a folyamat felgyorsult az otthon elvégezhető tesztek piaci megjelenésével, megjegyezve, hogy a tesztek érzékenysége és pontossága különböző.

A Semmelweis Egyetem 1195 vérvételt végzett el a vizsgálat során, olyan személyeknél, akiknek volt megelőző negatív teszteredménye.

A vizsgálat eredménye, hogy a korábban negatívnak mért személyek 88%-a az egyetem mérésében pozitívnak mutatkozott, azaz van kimutatható és elegendő szintű vírus ellenes ellenanyaga.



Ellenanyagszint-mérés eredményei a Semmelweis Egyetemen oltóanyag Volt korábban negatív ellenanyag tesztje Semmelweis Egyetemen is negatívnak mérték Pozitívak aránya Sinopharm 881 143 84% Pfizer 109 3 0,97 Moderna 16 1 0,94 AstraZeneca 69 2 0,97 Sputnik-V 120 0 1 Összesen 1195 149 0,88 Forrás: Semmelweis Egyetem, Portfolio

A Semmelweis Egyetem orvosszakmai véleménye ugyanakkor továbbra is az, hogy az egyes vakcinák hatásosságának mértéke csak az oltást követően fellépő fertőzések, megbetegedések, kórházi felvételek és halélesetek számának alakulása alapján határozható meg.

A Semmelweis Egyetem – mint Magyarország egyik legnagyobb COVID-ellátó intézménye – december 26. óta (a hazai oltások megkezdésétől) követi a klinikáin megjelenő eseteket és összeveti azokkal az adatokkal, hogy a betegek kaptak-e, és ha igen, akkor hány darab és milyen vakcinát.

A Semmelweis Egyetem COVID-19 elleni oltásban részesült személyeken végzett ellenanyag-vizsgálatának eredménye védőoltás és életkor szerint:

Ellenanyagszint-mérés eredményei a Semmelweis Egyetemen (részletes táblázat) oltóanyag életkor Volt korábban negatív ellenanyag tesztje Semmelweis Egyetemen is negatívnak mérték Pozitívak aránya (megfelelő ellenanyag szintje van) Sinopharm -60 106 7 0,93 60+ 775 136 0,82 összesen 881 143 0,84 Pfizer -60 69 0 1 60+ 40 3 0,93 összesen 109 3 0,97 Moderna -60 11 1 0,91 60+ 5 0 1 összesen 16 1 0,94 AstraZeneca -60 57 2 0,96 60+ 12 0 1 összesen 69 2 0,97 Sputnik-V -60 78 0 1 60+ 42 0 1 összesen 120 0 1 Összesen -60 321 10 0,97 60+ 874 139 0,84 összesen 1195 149 0,88 Forrás: Semmelweis Egyetem, Portfolio

Fontos hangsúlyozni, ezeket a méréseket korábban negatív ellenanyagszinttel rendelkező szelektált populációnál végezte el az intézmény, akiknél mintegy 88%-ban igazolható volt az ellenanyag-pozitivitás.

A teljes oltott lakosság esetében egy ezt megelőző vizsgálat minden Magyarországon alkalmazott vakcina esetében 96% feletti pozitivitást mutatott.

Az eredmények igazolják a hazánkban használt vakcinák hatékonyságát. A vizsgálatnak ugyanakkor üzenete van a be nem oltottak számára is. Azt üzeni ugyanis, hogy saját és környezete egészségének megóvása érdekében mihamarabb oltassa be magát, hogy néhány héten belül ő maga is rendelkezhessen a koronavírus és szövődményei elleni védettséggel.

A legfontosabb üzenet, hogy hazánkban használt vakcinák megfelelő ellenanyag-választ váltanak ki és hatékonyak, az oltásnál pedig nincs fontosabb és eredményesebb védekezés.

A címlapképen Pászthy Bea egyetemi docens beolt egy kiskorút a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján június 15-én. Fotó: MTI Fotó/Mónus Márton.