Powell: csak átmeneti lesz az infláció megugrása

Az infláció számottevően emelkedett az utóbbi hónapokban és várhatóan magas is marad még egy darabig mielőtt csökkenni kezd – áll Jerome Powell Fed-elnök szerda esti kongresszusi meghallgatására készült beszédében. A jegybank vezetője kiemeli, hogy a Fed egészen addig fenntartja majd támogató monetáris politikáját, amíg a munkaerőpiacon nem sikerül elérni a hőn áhított javulást.

Magyar idő szerint szerda este hatkor kezdődik Jerome Powell kongresszusi meghallgatása, azonban a Fed már órákkal az esemény előtt kiadta az elnök beszédét. Ebben Powell kiemeli, hogy az első félév az egyre nagyobb átoltottságról szólt, ami a gazdaság számára is erőteljes növekedést hozott, ezt támogatta a fiskális és a monetáris politika is. Szerinte az amerikai GDP jó úton jár, hogy az utóbbi évtizedek legerősebb növekedését érje el 2021-ben.

A munkaerőpiacon is javult a helyzet az utóbbi hónapokban, de messze vagyunk még a válság előtti szinttől – figyelmeztet Powell. A munkanélküliségi ráta viszont továbbra is magas, 5,9%, ráadásul ez még nem is tükrözi teljesen a valós helyzetet, hiszen a részvételi arány alig emelkedett. A jegybank elnöke szerint a foglalkoztatás növekedése erős maradhat a következő hónapokban.

A kedden megjelent friss hírek szerint az amerikai infláció 5,4%-ra emelkedett júniusban, Powell ezzel kapcsolatban továbbra is azt hangsúlyozza, hogy elsősorban a bázishatásoknak köszönhetően átmenetileg ugrik meg az áremelkedés üteme. Emellett a nemzetközi szállításban tapasztalható fennakadások további hirtelen áremelkedést okoztak bizonyos részterületeken, ezek azonban gyorsan korrigálhatnak, ha a korlátok megszűnnek.

A Fed elnöke a monetáris politikával kapcsolatban kiemeli: továbbra is azt gondolják, hogy szükséges a jelenlegi kamatszint fenntartása addig, amíg a munkaerőpiaci mutatók nem érik el a Nyíltpiaci Bizottság kitűzött céljait. Hozzáteszi, hogy az infláció hosszú évekig nem érte el a Fed 2%-os célját, ezért most elfogadható ennek átmeneti túllövése. Emellett folytatják az eddigi ütemben az eszközvásárlásokat is, amíg közelebb nem kerülnek a céljaikhoz. A QE-programmal kapcsolatos vitákat a következő üléseken is folytatják.

A Fed legközelebb július 28-án publikálja kétnapos kamatdöntő ülésének eredményét, akkor Powell ismét sajtótájékoztatót tart majd. Az elnök mai beszédének megjelenése után a dollár tovább gyengült az euróval szemben, így ismét 1,18 felett jár a jegyzés.

