Szép csendben elhúz mellettünk Európa az oltásokkal – Mit lép erre a kormány?

Nem mondunk újdonságot azzal, hogy az elmúlt hetekben jelentősen lelassult a magyar oltási tempó, jelenleg a felnőttek kicsit több mint 60 százaléka van beoltva hazánkban. Persze a kezdeti roham után mindenhol visszaesik az oltakozási kedv, azonban egyáltalán nem mindegy, milyen szinten éri el a plafont, tekintettel arra, hogy minden bizonnyal hozzánk is elér a negyedik járványhullám . Európában ma már vannak olyan országok is, ahol az emberek 70-80 százaléka kapott egy oltást, vagyis szép lassan elolvad a kezdeti magyar előny. Ebben pedig talán a túl nagy lazításnak is szerepe lehet, hiszen a korlátozások szinte teljes feloldása és a védettségi igazolvány szerepének csökkentése óta már nincs miért felvenni az oltást a magyar felnőttek több mint egyharmadának.

Visszaesett az oltási kedv

Hetek óta azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb oltást sikerül beadni Magyarországon, pedig ma már senkinek nem kell vakcinára várnia, sőt bárki válogathat az egyes oltóanyagok között. Ugyanakkor az 5 millió beoltott elérése óta nagyon lassan emelkedik az adat, az első oltások napi számának mozgóátlaga hétezer alá esett vissza, amire február óta nem volt példa.

A legfrissebb, kedden közölt adatok szerint közel 5,544 millió ember kapott már legalább egy oltást, több mint 5,2 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Ebből is látszik, hogy elsősorban az oltási kedvvel van probléma, ma már a második adag vakcinát is viszonylag rövid időn belül megkaphatja bárki, aki akarja.

A lakosságarányos átoltottságban is látszik a megakadás, a felnőtt lakosság kicsit több mint 60 százaléka kapott vakcinát, de innen már nem tud jelentősen növekedni az arány.



Persze vannak különböző ösztönzők, melyek el tudnák mozdítani innen az oltási hajlandóságot, ezek lehetnek jutalmazások, nyereményjátékok, vagy például a védettségi igazolás megkövetelése az élet több területén. Utóbbival szintén jutalmazni tudják azokat, akik hajlandók felvenni az oltást.

Arra persze számítani lehetett, hogy előbb-utóbb eléri a plafont az oltási hajlandóság, a korábbi felmérések is arra utaltak, hogy a magyarok 60-70 százaléka venné fel a vakcinát, ezt a korlátot értük el mostanra.

Európa szép lassan elmegy mellettünk

Nem csak nálunk akad meg egy idő után az oltási kampány, minden országban van egy felső határ, amennyi embert be lehet oltani. Ez a korlát elsősorban a vakcina elutasítottságától függ. Az Európai Unió júniusban publikált erről egy felmérést, melyből az derül ki, hogy a válaszadó magyarok 68%-a már kapott oltást, illetve a lehető leghamarabb tervezte azt felvenni. További 5% tervezte, hogy még 2021-ben megkapja a vakcinát, az emberek 6%-a pedig későbbre mondta ezt. Ugyanakkor a magyarok 13%-a azt válaszolta, hogy soha nem kap majd vakcinát,

ennél magasabb arányt csak más kelet-európai tagállamokban mértek.

A legnagyobb elutasítottsága Bulgáriában volt az oltásnak, ott az emberek 23%-a számított arra, hogy soha nem oltják majd be.

A magyar oltási kampány kimondottan erősen indult, az orosz és kínai vakcináknak köszönhetően sokáig Európa élmezőnyében voltunk az átoltottságban. Mostanra azonban ez az előny gyakorlatilag elfogyott, sőt egyre több ország kerül elénk. A legalább egy oltást kapó felnőtteket illetően az európai járványügyi hatóság (ECDC) adatai szerint már tíz uniós tagállam is előttünk van.

Már ebből is látszik, hogy sok országban lényegesen magasabban van a küszöb, a hollandok és a belgák esetében például már 80% kapott legalább egy oltást, miközben nálunk 68 százalékról már nehezen tud emelkedni az arány.

Vagyis igaz, hogy előbb-utóbb mindenhol plafonba ütközik az oltások beadása, de nem mindegy, hogy az a plafon milyen magasan van.

A grafikonon egyértelműen látszik egy kelet-nyugati szakadás Európában, az élmezőnyben csak nyugati és déli tagállamok vannak. A régióban a magyar oltási hajlandóság még mindig kifejezetten magasnak számít.

A teljes átoltottságban még mindig a kontinens élmezőnyében vagyunk, csak Máltán kapott a felnőttek nagyobb aránya két oltást. Magyarországon a 18 éven felüliek 63,1%-a kapta már meg az összes szükséges oltást.

Ugyanakkor látva, hogy Nyugat-Európa nagy részén jóval nagyobb az oltási hajlandóság, valószínűleg csak idő kérdése, hogy a teljes átoltottságban is megelőzzenek minket. Kivéve, ha valahogy sikerülne újra felpörgetni a magyar hajlandóságot, de egyelőre nem látszik, hogy a kormány újabb eszközöket vetne be ennek érdekében.

Túl korán oldott fel a kormány minden korlátozást?

Az oltási kampányra több módszerrel próbálkoznak az országok, Európában több helyen is bevezették a vakcinalottót, melynek keretében pénzt nyerhetnek azok, akik beoltatják magukat. Emellett más hasonló ösztönzők is vannak, illetve ott vannak még az oltatlanok számára előírt korlátozások (vagyis a védettségi igazolvány szerepe).

Ezeknek a korlátozásoknak az elsődleges szerepe a járvány megfékezése lenne, azonban növelheti a hajlandóságot, ha a beoltottak bővebb jogokat élvezhetnek. Itthon azonban mostanra szinte minden korlátozást feloldott a kormány (5,5 millió első oltott elérésekor), így

gyakorlatilag semmilyen előjogot nem kapnak azok, akik be vannak oltva.

Az egyetlen kivételt talán a nagy tömegrendezvények jelentik, ahol még mindig szükség van a védettségi igazolásokra. Európában ugyanakkor nem oldották fel hasonló ütemben a korlátozásokat, sőt a delta variáns miatt most kezdenek szigorítani sokan. Görögország és Franciaország például hétfőn jelentette be, hogy az éttermek belső tereiben, a mozikban és a színházakban ismét megkövetelik majd az oltási igazolást. Sőt, a franciáknál a vonatokon is kötelező lesz annak felmutatása. Emellett mindkét ország kötelezővé teszi az oltást az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok alkalmazottai számára.

Keddi sajtótájékoztatóján Novák Katalinnak is feltették a kérdést, hogy a külföldi példákat látva tervez-e ismét szigorítani a kormány. A családokért felelős tárca nélküli miniszter azt válaszolta, hogy védettségi igazolványunk jelenleg is van, tömegrendezvényeken most is használjuk,

Ez egy olyan eszköz, ami bármikor használható

- tette hozzá.

Korábbi cikkünkben már előrevetítettük, hogy ha lesz is bármilyen kormányzati reakció (a romló járványügyi helyzet esetén), akkor az az oltatlanok védelmében lesz (kommunikálva), ennek fényében logikus (első) lépés lehet a védettségi igazolvány szerepének újbóli növelése.

Címlapkép: Getty Images