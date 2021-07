Harmadik oltás Magyarországon: kiknek ajánlott és milyen típusú legyen?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Rusvai Miklós víruskutató szerint ha negyedik hullám lesz is, akkor is csak az ősszel, de semmiképp nem lesz olyan jelentős, mint volt a második és a harmadik. Az Inforádiónak nyilatkozva kifejtette: ha még nő a beoltottak száma, a 60 év felettiek pedig a harmadik oltást is megkapják, akkor elkerülhető lesz a koronavírus-járvány komolyabb negyedik hulláma Magyarországon, legfeljebb megemelkedett esetszám várható.