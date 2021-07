Surányi György az áfacsökkentésről: nemes, de téves ez az út

Egyre erősebbek azok a hangok, amelyek a 27%-os áfa csökkentését kívánják elérni. Nem vonva kétségbe a szándék nemességét – a szegények nyomorának parancsoló enyhítését, a középosztály erősítését – téves, hibás lépésnek tartanám az áfa mérséklését. Ha van olyan adópolitikai döntése a kormánynak, ami összességében helyes, akkor ez éppen az áfa emelése volt, illetve még inkább az általános csökkentés merev elutasítása.

Ez egyúttal azt is megvilágítja, hogy nem felel meg a tényeknek az a vád, hogy a baloldal mindig adót emel. Olyannyira, hogy az elmúlt évtizedben több mint 25 darab adóemelés vagy és új adó bevezetésére került sor. Csak néhányat az emlékezet felfrissítésére: áfa, tranzakciós illeték, munkavállalói járulék emelés, vezetékes adó, chipsadó, bankadó, gyógyszergyártók különadója, kereskedelmiláncok adója, de ilyen az egykulcsos adó miatt az adófizetők többségének adóteher-emelése stb. Ugyanakkor például a Horn–Kuncze-kormány Békesi László előterjesztésében közel megfelezte, 36%-ról 19%-ra vitte le a vállalatok társasági adóját, csökkentette a személyijövedelem-adó progresszióját, amit azután a Bajnai-kormány kiterjesztett.

Az áfa emelés részint kényszer, részint egy elfogadható elv megvalósítása miatt történt. A kényszer a mélységesen hibás egykulcsos adó bevezetése ütötte soha be nem gyógyuló költségvetési lyuk befoltozása volt. Az elv pedig egyrészt az lehetett, hogy inkább a fogyasztást, mint a jövedelmeket adóztassuk. Bizonyos határok, mértékek mellett ez az érvelés számomra elfogadható. Másrészt -ellentétben a flat adóval - a rendelkezésre álló jövedelem felhasználása során elfogadható az az érvelés, hogy aki többet fogyaszt, az egyenesen arányosan többel járuljon a közös kiadások fedezetéhez.

Az egykulcsos adónál azért hamis az (egyenesen) arányos adózás érve, mert egyrészt a diszkrecionális jövedelem sokkal kisebb vagy éppenséggel nulla az alacsonyabb keresetű vagy különösen a szegény rétegeknél. Ezért a látszólag alacsony kulcs sokkal nagyobb terhet jelent arányaiban a szegények között. (Visszatérek, hogy ez miért nem így érvénysül az áfa esetében.) Másrészt, az egykulcsos adó hazai bevezetése kifejezetten növelte (az adó visszatérítés eltörlése miatt) a keresők kb. 70%-ának adó- és illeték terhelését. Az alacsony keresetűek adóterhelése ma Európában itt a második legmagasabb, miközben indokolatlanul és erőteljesen megemelte a legjobban kereső 10% nettó keresetét (akiknek viszont európai összehasonlításban kiugróan alacsony az adója.)

A félreértés elkerülése érdekében kiemelem, hogy különösen a 2009 előtti progresszió mértékét roppant károsnak tartom, oda vétek lenne visszatérni, de a flat adó a másik véglet. Ezzel úgy növekedett a jövedelmi egyenlőtlenség, ami nem csupán szociálisan okoz igazolhatatlan, fokozott károkat, de makrogazdasági szempontból is kontraproduktív. A jövedelem skálán felfelé haladva közismert, hogy csökken a fogyasztási határhajlandóság. Vagyis növekszik a pénzügyi megtakarítás, ami egyfelől persze hasznos lehet, de egyúttal a kereslet csökkenésével is jár, ami adott esetben nehezen kezelhető

Visszatérve az áfához: az áfa csökkentése melletti legfőbb érv szociális indíttatású. A szándék helyessége, a szociális egyenlőtlenség szükséges csillapítása aligha vitatható. A választott eszköz azonban éppen ellenkező hatást váltana ki.

Az áfaemelés vagy -csökkentés árakra gyakorolt hatása aszimmetrikus. Az emelés biztosan az inflációt táplálja, míg a csökkentés nem, alig, vagy csak átmenetileg jár árcsökkenéssel (lásd: lakás, kétszer is; hús; éttermi vendéglátás stb.) Ezért a csökkentés nem jár érdemi jövedelememelkedéssel egyetlen társadalmi rétegnél sem. Ugyanakkor a költségvetésből kiesik egy jelentős bevétel. Ha például 27%-ról 25%-ra csökkenne az áfa, az nagyjából 450-500 milliárd forinttal, a GDP 0,9%-ával növelné a költségvetési hiányt. Ha ennél nagyobb a kulcs csökkentése – mint például 2006-ban –, akkor egészen biztos fenntarthatatlan pályára kerül a költségvetés, ahogy ez akkor is történt. Így a felelőtlen döntést pár hónap után vissza kellett vonni. Eközben – és ez a lényeg – az elmaradt költségvetési bevétel nem azokhoz kerül, akiknek szánták, hanem a profitot emeli, tehát célt téveszt. Egy pillanatra tételezzük fel azt a teljesen életidegen helyzetet, hogy az áfakulcs csökkenése mégis tartós árcsökkenést hoz. Ebben a valószínűtlen helyzetben jól látszik a nemes szándék ellentmondása. Ha valaki havonta 100 000 forint nettó jövedelemmel rendelkezik, akkor az ő jövedelememelkedése 2%-pontos áfaesés után havi 2000 forint. Aki egy nullával többet visz haza, annak a többletjövedelme a tízszerese, azaz havi 20 000 forint, feltéve, hogy mindent elkölt. Vagyis a szándékkal ellentétben nő a jővedelmi és vagyoni különbség, miközben az alacsony jövedelműek helyzete nem javul kézzelfogható mértékben. Ahhoz ennél jóval több kell, miközben a költségvetés már nagyot romlik. Ez nem egy új felfedezés. A szocializmus is ezen a tévúton járt. Az ártámogatással, az ingyenes juttatások jelentős hányadával, a tanácsi lakás/lakbér-politikával akarva vagy akaratlanul, de szisztematikusan a magasabb státuszú, jövedelmű rétegeket, és a nomenklaturát támogatták, mégpedig aránytalanul, védhetetlenül. Megsemmisítően leplezték le ezt a rendszert a kor kiemelkedő szociológusai, közgazdászai, írói például Ferge Zsuzsa, Szelényi Iván, Konrád György, Kolossy Tamás, Hegedűs József, Tosics Iván, Dániel Zsuzsa. A logika egyébként hasonló a rezsicsökkentés szemfényvesztéséhez. Aki nyomorúságosan lakik, annak szinte semmit nem jelent a rezsi voluntarista csökkentése, viszont aki palotában lakik, az sok tízezer forintot is megtakaríthat havonta. (Emellett még támogatja az energiapazarlást és károsítja a környezetet is.) Ha található a költségvetésen belül, az egyensúly, a fenntarthatóság veszélyeztetése nélkül átcsoportosítható 4-500 milliárd forint, akkor azt egyebek mellett nem csak lehet, de kötelező lenne a nyomor mérséklésére, a jövedelmi egyenlőtlenség simítására fordítani. Bizonyosan lehet ilyen utat találni, ez azonban nem ennek az írásnak a tárgya. Ezért csak egy lehetséges választást mutatnék be, van még jó pár lehetőség. Például ha a 400 000 forintnál kevesebb bruttó fizetéssel rendelkezők az első 100 000 forint után adóvisszatérítést kapnának, az havi 15 000 forinttal növelné a rendelkezésükre álló jövedelmet. Ez a minimálbérek 14%-os emelkedését hozná az áfacsökkenés vélt, soha meg nem valósuló 2%-ával szemben (anélkül, hogy a bérversenyképességet erodálná, vagy a bérköltség oldaláról az inflációt erősítené). A tetején, 400 000 forintos keresetnél pedig a 0-2%-kal szemben nagyjából 5% nettó jövedelemtöbbletet adna. Nagy valószínűséggel tehát jól célzottan oda menne a kedvezmény, ahova szánták, egyúttal mérsékelné a jövedelem és vagyoni különbséget is. Fontos, de nem megalapozott kritika a 27%-os áfával szemben az, hogy a legmagasabb a világon. (Végre legalább valamiben tényleg elsők vagyunk.) Ez ugyanis nem jelent a nemzetközi porondon versenyhátrányt. Az exportőrök köztudottan visszaigénylik az áfát, így számukra mértéke közömbös. Akkor lehetne részben káros, ha egyfelől olyan mértékben emelné meg adott forint/euró árfolyam mellett a belföldi árszínvonalat, hogy emiatt tömeges kifelé irányuló bevásárlóturizmus alakulna ki. Vagy másfelől olyan drágák lennénk a külföldi turisták számára, ami aláásná a hazai idegenforgalom nemzetközi versenyképességét. Jelenleg ezek egyike sem áll fenn. Fájdalmasan távol vagyunk ettől, többek között azért, mert a forint szándékosan és roppant károsan alulértékelt. Ezért nekünk általában drága a külföld, nekik viszont nevetségesen olcsó Magyarország. A magas áfa és általában a magas adó kulcs ellenében szokták felhozni az adóelkerülés, illetve -csalás vádját. Ez az érv általában helytálló. Itt és most ez mégsem áll fenn. A kormány másik helyes döntése az online számlázás kiépítése volt. Így a magas áfa ellenére, Európában az egyik legalacsonyabb szintre szorult vissza az áfacsalás. (Valószínűleg azonban van egy terület az agrárszektorban, ahol különleges okok miatt indokolt lehet az áfa mérséklése. Ezt pedig a családi gazdaságok és a szférában működő társas vállalkozások versenysemlegességének helyreállítása teheti szükségessé.) Egyébként egy esetleges 25%-os áfa nem tenné szignifikánsan kevésbé attraktívvá az adó elkerülést.

Megállapítható, hogy a nemes szándék csak a szükséges, de nem elégséges feltétele a helyes döntésnek. Az általános áfacsökkentés – akárcsak a szelektív egy egy termék vagy szolgáltatásra kiterjedő áfaleszállítás – szinte mindig szükségszerűen rosszul céloz. Kivéve azt az esetet, ha a gazdaságpolitika nyíltan a tehetősek mellé áll és szociálisan tökéletesen érzéketlen. Az áfacsökkentés a költségvetést mindenképpen rontja, ezzel akaratlanul is szűkül a szociális célokra fordítható források összege. Emellett a jövedelemkiesés nagy része tartósan nem mérsékli az árakat, a profitokat viszont emeli, a szegények és a középosztály szándékolt kedvezményezése helyett. A jelenlegi adórendszer persze alapos átgondolásra szorul, bőven lenne, amit meg kellene változtatni. De ami célszerűen működik azt jó lenne nem bolygatni.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images