Sokaknak a legrosszabbkor jött a forint gyengülése - Mikor váltsunk a nyaraláshoz?

Nem tartott ki sokáig a forint erősödése azt követően, hogy az MNB először belengette a kamatemelést, majd június végén szigorított is a monetáris kondíciókon. Az utóbbi napokban megint alulteljesítő volt a magyar deviza, így ismét a 360-as szintet közelíti az euró jegyzése. Ez pedig rossz hír lehet azoknak, akik épp külföldi nyaralást terveznek, hiszen néhány százaléknyi forintgyengülés többezer forinttal megemelheti az árat. Mikor érdemes váltani annak, aki eddig még nem tette meg?

Nem tartott sokáig a forint ereje

Először május közepén jelezte Virág Barnabás, az MNB alelnöke, hogy kamatemelés közeledhet, akkor még meglepetést okozott a jegybanki kommunikáció arról, hogy akár már június végén jöhet a szigorítás. A nyilatkozat után 360 közeléből 350 alá erősödött vissza a forint az euróval szemben.

Június végén meg is kezdte a kamatemelési ciklust a Monetáris Tanács azzal, hogy 30 bázisponttal 0,9%-ra emelte az alapkamatot és az egyhetes betét irányadó kamatát is. A lépés még hozott egy kis lendületet a forint számára, 345 közelében is járt az euró jegyzése. Onnan azonban ismét fordulat jött, és hamar ledolgozta erősödését a magyar deviza.

Mostanra ismét 360 közelébe emelkedett az euró-forint jegyzés, ami kéthónapos mélypontot jelent a forint szempontjából,