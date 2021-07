Budapesten is kitiltanák a dízelautókat, még idén kitűzik a dátumot

A fővárosi önkormányzat csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, hogy legyen egy céldátuma a korszerűtlen besorolású autók kivezetésének Budapesten. A közgyűlés elé fog kerülni a dátum meghatározása még az idei évben – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a 444 beszámolója szerint.

Budapest főpolgármestere a Green Peace által összegyűjtött 45 ezer aláírást vett át arról, hogy tiltsák ki a régi dízelautókat Budapestről. Az eseményre szervezett sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a fővárosi önkormányzat csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, hogy legyen egy céldátuma a korszerűtlen besorolású autók kivezetésének Budapesten.

A 444 megkérdezte a főpolgármestert, milyen céldátummal lehet számolni, Karácsony Gergely szavai szerint a 2030-as céldátum egyre gyakoribb Európában.

„Az én választási programomban szerepelt egyébként az alacsony kibocsátású zónák kijelölése, amelyet továbbra is tartok, vannak olyan városrészek, ahol nem tudunk egyszerűen mást tenni, és ezekhez is kell egy céldátum.”

A közgyűlés elé fog kerülni a dátum meghatározása még az idei évben.

- jelentette ki Karácsony Gergely.

Mint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság bemutatta a "Fit for 55" uniós klímacsomagot szerdán, amelyből az is kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től.

