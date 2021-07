Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: újabb felhőszakadások jöhetnek

Heves zivatarok és felhőszakadás miatt az egész országra figyelmeztetéseket adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a felhőszakadás veszélye miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú, az ország többi területére viszont másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték: vasárnap kezdetben elsősorban a Dunántúlon és az Alföld déli, délkeleti területein, majd napközben ismét többfelé, várhatóan a hétfőre virradó éjszaka is lehetnek zivatarok. Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás lesz, rövid idő alatt 25-30 milliméternyi, helyenként akár 50 milliméternél is több csapadék hullhat, emellett néhol kisméretű jég, viharos széllökés is lehet.

Kitértek arra is, hogy az Alföldön a napi középhőmérséklet jellemzően 25 Celsius-fok körül alakul, az ország északkeleti területein elérheti a 27 fokot is. Így a hőség miatt is adtak ki figyelmeztetéseket: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokút, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyére elsőfokút.

Az országos előrejelzés szerint a maximumok általában 26 és 34 fok között alakulnak. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

