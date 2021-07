A zöld technológia támogatására indult pályázat a hazai cégeknek

Ismét megnyílt a lehetőség hazai szervezetek előtt a Nyugat-Balkáni Zöld Központ támogatásával a

magyar zöld technológia és szaktudás alkalmazására a balkáni országok klímavádelmi vállalásainak

teljesítése érdekében – mondta Dr. Örlős László, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ ügyvezető

igazgatója a KLíMA – Zöldpolitikai Percek podcast beszélgetése során.

A beszélgetés során Örlős László elmondta, hogy szükséges a vissza nem térítendő európai unióstámogatások világa mellett a hazai cégek globális versenyben való részvételét is elősegíteni, hogy ebbena közegben is megállják a helyüket. A globális versenyben való részvételünk erősítéséhez, vagyis a mostdivatos kifejezéssel emlegetett „kanyarban előzéshez” pedig elmondása szerint a globális tenderekentörténő megmérettetés is egy remek inkubációs terep lehet a magyar cégeknek.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni régió jelentős kihívásokkal és komolyfejlesztési igényekkel rendelkezik a klímaváltozás szempontjából – a levegőminőség például az egyiklegrosszabb a térségben Európán belül. Ugyanakkor jó hír, hogy erősödik a megújuló energiákkalkapcsolatos tudatosság, a régió legtöbb országában egyre több figyelmet fordítanak erre. Ebben amagyar technológiának és innovációnak is helye van, mivel a földrajzi és kulturális közelség miattviszonylag könnyen érvényesíthetőek azok a kereskedelmi kapcsolatok, melyek révén érdemi módontud részt venni Magyarország is a térség zöld gazdasági átállásában.

A podcastban szó esett a Zöld Központ által támogatott sikeres, illetve jelenleg futó projektekről is,amelyek elsősorban a projektgenerálásra fókuszálnak. Ezek a projektek a beruházási lehetőségekfelmérésével, a beruházási stratégiák előkészítésével, illetve klasszikus kapacitásfejlesztéssel és uniósjogharmonizációval segítik a térséget. Örlős László kiemelte a Zöld Központ egy új kezdeményezését is, ez egy olyan tudásbázis felállítására irányul, amely az összegyűlt hazai adatok és a zöldgazdasági átállás területén sikeres kezdeményezések példái által támogatja a régióban a klímaváltozással kapcsolatos klímaadaptációs tevékenységeket.

A beszélgetés során az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a Zöld Központ ismét meghirdette pályázatát a magyar zöldtechnológiai tudás balkáni piacra lépésének támogatására, amelynek keretében 400 millió forint vissza nem térítendő forrásra lehet pályázni 60-80% közötti támogatási intenzitás mellett hazai cégeknek, egyetemeknek és alapítványoknak olyan projektekkel, amelyek segítik a balkáni országok klímavédelmi vállalásainak megvalósítását. A felhívásra augusztus 6-ig van lehetőség pályázni.