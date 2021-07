Triplázódó amerikai fertőzésszám: könyörög az embereknek Joe Biden, hogy oltassák be magukat

Az egy hónappal ezelőttihez képest triplázódott az új koronavírus-fertőzöttek esetszáma mostanra, a kórházba kerülési ráta pedig 21%-kal ugrott meg, mindez pedig arra sarkallta az amerikai elnököt, hogy hétfői beszédében könyörögjön: minél többen oltassák be magukat.

A Reuters tudósítása szerint Biden azt mondta: az amerikai gazdaság helyreállása múlik azon, hogy kordában lehet-e tartani a járványt és rámutatott: az összes új fertőzéses esetszám 40%-a a négy legalacsonyabb átoltottságú államból jön.

Így tehát kérem, kérem, hogy oltassák be magukat. Oltassák be magukat most.

A hírügynökség adatbázisa szerint egy hónappal ezelőtt átlagosan napi 12 ezer, most viszont már bő 32 ezer új fertőzéses esetszám van az Egyesült Államokban, a napi új kórházi ápoltak száma pedig 16 ezerről 19 ezerre ugrott egy hónap alatt.

A fertőzésben elhunytak száma múlt héten 25%-kal nőtt a megelőző héthez képest, azaz napi átlagban mintegy 250 ember hunyt el.

Néhány tagállamot különösen erősen sújt a járvány újbóli felerősödése, így például Arkansas államot, de még a magasabban átoltott New York államban is aggódnak a járvány erősödése miatt az illetékesek.

Címlapképp forrása: Getty Images