Korlátoznák a készpénzhasználatot az EU-ban, új pénzmosás elleni szuperhatóságot hoznak létre

Az Európai Bizottság a mai napon egy jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére. A csomag részeként a bizottság új, a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós hatóság felállítására tesz javaslatot, és a készpénzhasználatot is korlátoznák a 10 ezer euró feletti fizetéseknél. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

A ma bejelentett intézkedések jelentősen javítják a meglévő uniós szabályozási keretet azáltal, hogy figyelembe veszik a technológiai innovációhoz kapcsolódó új keletű kihívásokat. Ilyen új kihívás a virtuális fizetőeszközök megjelenése és térnyerése, a pénzmozgások fokozódó összetettsége az egységes piacon és a terrorista szervezetek globális jellegének erősödése. A bizottság javaslatai sokkal következetesebbé fogják tenni az uniós szabályozási keretet, s ezzel meg fogják könnyíteni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó szabályok hatálya alá tartozó szereplőknek – különösen azoknak, amelyek határokon átívelő tevékenységet folytatnak –, hogy megfeleljenek a szabályoknak.

A ma előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szólórendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

Új uniós szintű, pénzmosás elleni hatóság

A mai jogalkotási csomag középpontjában egy új uniós hatóság létrehozása áll, amely átalakítja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet az EU-ban, és fokozza a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést. A pénzmosás elleni új uniós hatóság a nemzeti hatóságok munkáját koordináló központi szervként biztosítani fogja, hogy a magánszektor szereplői helyesen és következetesen alkalmazzák az uniós szabályokat. Az új hatóság támogatni fogja továbbá a pénzügyi információs egységeket az illegális pénzmozgásokkal kapcsolatos elemzési kapacitásuk növelésében, és a pénzügyi hírszerzést kulcsfontosságú forrássá teszi a bűnüldöző szervek számára.

Az új hatóság feladatai elsősorban a következők lesznek:

létre fog hozni egy, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységek felügyeletére irányuló, EU-szerte egységes integrált rendszert, amely közös felügyeleti módszereken és egymáshoz közelített magas szintű felügyeleti normákon alapul;

közvetlenül fogja felügyelni a legkockázatosabb – sok tagállamban működő vagy azonnali kockázatcsökkentési beavatkozást igénylő – pénzügyi intézményeket;

nyomon fogja követni és koordinálni fogja a más pénzügyi szervezetekért felelős nemzeti felügyeleti hatóságokat, valamint össze fogja hangolni a nem pénzügyi szervezetek felügyeletét;

támogatni fogja a nemzeti pénzügyi információs egységek közötti együttműködést, valamint meg fogja könnyíteni számukra, hogy összehangolják a tevékenységüket és közös elemzéseket végezzenek a határokon átívelő illegális pénzmozgások hatékonyabb felderítése érdekében.

Új szabálykönyv jön

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó egységes uniós szabálykönyv Unió-szerte harmonizálni fogja a vonatkozó szabályokat, például részletesebb szabályokat fog előírni az ügyfél-átvilágításra, a tényleges tulajdonlásra, valamint a pénzügyi információs egységek és a felügyeleti szervek hatáskörére és feladataira vonatkozóan. A pénzügyi információs egységek a meglévő nemzeti bankszámla-nyilvántartások összekapcsolásával gyorsabban hozzá fognak tudni férni a bankszámlákkal és széfekkel kapcsolatos információkhoz. A pénzügyi információkhoz való hozzáférés szigorú biztosítékait a pénzügyi információk cseréjéről szóló (EU) 2019/1153 irányelv rögzíti.

A bizottság hozzáférést biztosít majd a bűnüldöző hatóságoknak ezekhez az adatokhoz, ami fel fogja gyorsítani a pénzügyi nyomozásokat és a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök visszaszerzését a több országot érintő ügyekben.

Uniós szabályok teljes körű alkalmazása a kriptoágazatra

Jelenleg a kriptoeszköz-szolgáltatóknak csak bizonyos kategóriái tartoznak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok hatálya alá. A javasolt reform kiterjeszti ezeket a szabályokat a teljes kriptoágazatra, és az összes szolgáltatót arra kötelezi, hogy megfelelően világítsák át ügyfeleiket.

A ma benyújtott módosítások biztosítani fogják a kriptoeszköz-átutalások, például a bitcoin-tranzakciók teljes nyomonkövethetőségét, valamint a kriptoeszközök pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának felderítését és megelőzését. Emellett tilos lesz az anonim kriptotárcák használata, és a kriptoágazatban is teljeskörűen alkalmazni kell majd a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályokat.

10 000 eurós felső határ a nagy összegű készpénzfizetéseknél

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét.

A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. Ez azért is fontos, mert Magyarországon eddig is érvényben volt a vállalati fizetéseknél (a pénzforgalmi számla nyitására köttelezett adózók között) egy 1,5 millió forintos felső készpénzfizetési határ.

A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

Harmadik országok

A pénzmosás globális jelenség, amellyel szemben csak erős nemzetközi együttműködéssel lehet hathatósan fellépni. A bizottság már szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel annak érdekében, hogy együttes erővel megálljt parancsoljunk a piszkos pénzek globális áramlásának. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), amely a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni globális, kormányközi ellenőrző szerv, ajánlásokat fogalmaz meg a világ országai számára. A FATF által jegyzékbe vett országokat az EU is jegyzékbe fogja venni. Két uniós jegyzék lesz, egy feketelista és egy szürkelista, amelyek a FATF-listákat tükrözik. A jegyzékbe vett országok esetében az EU az adott ország jelentette kockázatokkal arányos intézkedéseket fog alkalmazni. Az EU saját értékelése alapján is jegyzékbe vehet olyan országokat, amelyek nem szerepelnek a FATF jegyzékében, de fenyegetést jelentenek az EU pénzügyi rendszerére nézve.

A bizottság és az új hatóság rendelkezésére álló széles eszköztár lehetővé teszi majd az EU-nak, hogy lépést tartson a gyorsan változó és összetett, hirtelen felmerülő kockázatok jellemezte nemzetközi környezettel.

Következő lépések

A jogalkotási csomagot az Európai Parlament és a Tanács meg fogja vitatni. A Bizottság a javaslat gyors vizsgálatát és elfogadását reméli. Fontos, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó hatóság 2024-ben már működjön. A közvetlen felügyelettel kapcsolatos tevékenységét a hatóság valamivel később, az irányelv átültetése és az új szabályozási keret alkalmazásának megkezdése után indítja be - jegyzik meg a közleményben.

