A hazai alternatív közlekedés terjesztését támogatja az MVM

Az MVM Csoporthoz tartozó MVM Mobiliti már tíz éve támogatja az alternatív közlekedés meghonosítását, a kapcsolódó infrastruktúrát, valamint az ehhez szükséges szolgáltatások fejlesztését. Ebbe tartoznak többek között a sűrített földgázzal (CNG), a hidrogénnel, illetve a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos technológiák is.

Az első nyilvános sűrítettföldgáz-üzemanyagkútját 2011-ben Budapesten, a Kőbányai úton építette a Mobiliti jogelődje, a Főgáz CNG. A következő kút megnyitására 2014-ben a Budaörsi úton került sor. Az elsőként átadott üzemi CNG-töltőállomás a BKV sűrítettföldgáz-hajtású buszait és a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit hulladékszállító CNG-járműveit szolgálja ki a Salgótarjáni úton. Emellett a Kapos CNG (MVM Csoporton belüli tagvállalat) által létesített állomásnak köszönhetően a Kaposvár tömegközlekedését biztosító CNG-üzemű autóbuszok és a lakossági kisüzleti ügyfelek járműállományának üzemanyag-ellátása valósult meg a somogyi megyeszékhelyen.

A társaság jelenleg már nyolc közforgalmi (öt budapesti és 3 vidéki) és két üzemi CNG-töltőállomással rendelkezik, utóbbiakkal Budapesten és Kaposváron összesen 100 db CNG-busz, valamint 60 db hulladékszállító jármű üzemanyag-ellátásáról is gondoskodik. Ezek mellett az ASU Mentőszolgálat, a Kifli.hu Shop, valamint a DoDo Hungary szállító járműveinek sűrített földgázzal történő üzemanyag-ellátását is az MVM Mobiliti végzi. Hamarosan a kilencedik közforgalmi töltőállomás átadására kerül sor Debrecenben.

2021 februárjában az MVM Mobiliti közös céget alapított a MÁV-Volán Csoporthoz tartozó Volánbusszal az autóbusz-állomány környezetbarát fejlesztése érdekében. Az együttműködés az állami vállalatok számára lehetőséget teremt a szinergiák kihasználásával a közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztésére, a környezetkímélő járművek arányának növelésére és az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítására.

A Mobiliti a sűrített földgáz mellett foglalkozik a cseppfolyósított földgáz/biometán (LNG, bio-LNG) üzemanyagként történő felhasználásával is, ami főként a távolsági áruszállításban jelent alternatívát a dízelüzemanyag kiváltására. Az MVM Csoport a hidrogénes közösségi közlekedés és áruszállítás fejlesztését is nyomon követi. Ezen folyamat erősítése érdekében az MVM Energetika és a Linde Gáz Magyarország stratégiai keretmegállapodást írt alá tiszta hidrogén előállítása, felhasználásának és népszerűsítésének előmozdítása érdekében. Az együttműködés jelentőségét tovább erősíti a nemrégiben elfogadott Nemzeti Hidrogénstratéga, amely 2030-ra többek között legalább 20 hidrogéntöltő állomás létesítését tarja szükségesnek Magyarországon – ezek kialakításában az MVM Csoport is aktív szerepet kíván játszani.

A Mobiliti a CNG-s tevékenysége mellett 2017-ben indította el e-mobilitási üzletágát Mobiliti márkanév alatt, és 2018 elején megkezdődött a publikus elektromos töltőállomások telepítése. Mára a cég piacvezető szolgáltatóként Magyarország legnagyobb e-töltő-infrastruktúráját működteti. A Mobiliti ügyfeleinek száma jelenleg több mint 30 ezer, akik Magyarországon közel 1400 e-töltési pontból álló töltőállomás-hálózaton tudják igénybe venni a legkorszerűbb és legzöldebb szolgáltatásokat. A roamingmegállapodások révén Európában és a kontinensen kívül jelenleg 39 ország 310 töltőhálózatának 145 000 töltőpontján is elérhető az egységes Mobiliti-szolgáltatás. Nevéhez hűen a Mobiliti mozgásban tart minden autóst, hiszen a díjnyertes Mobiliti applikáción keresztül – a cég nemrégiben bevezetett első kényelmi szolgáltatásaként – bárki megvásárolhatja hazai e-matricáját.

Orgovány Ferenc, az MVM Mobiliti ügyvezetője kiemelte, hogy

A CNG-üzemű járművek mintegy 25 százalékkal kevesebb szén-dioxidot és közel 70 százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot bocsátanak ki, mint a hagyományos üzemű járművek. A CNG-hajtással a szálló por kibocsátása gyakorlatilag nulla, ami különösen kedvező a nagyvárosok levegőjének megóvása szempontjából.

