Koronavírus Magyarországon: egyhavi csúcsra ugrott az új fertőzöttek száma

85 új koronavírus-fertőzöttet talált tegnap a magyar járványügy, ami egy hónapja a legnagyobb egynapi esetszámot jelenti, de nincs újabb elhunyt - közölte ma reggel a hivatalos koronavírus-portál.

A ma reggeli rádióinterjúban Orbán Viktor kormányfő azt mondta: Nyugat-Európában már egyértelműen elindult a negyedik járványhullám és elkerülhetetlen ennek itthoni begyűrűzése is és ennek első jeleit láthatjuk most a friss magyar adaton is, hiszen a 85 új igazolt fertőzött egyhavi csúcsot jelent és ez felfelé húzta 54 főre a trendet mutató 7 napos mozgóátlagot is. Július elején ez a mutató még 30 fő körül volt, tehát van már gyorsulás a járványban, igaz a napi esetszámok még szerencsére mindig alacsonynak mondhatók. A 85 új igazolt fertőzött közül 28-at Budapesten, 14-et Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 13-at Pest megyében találták meg.

Jó hír közben, hogy nem hunyt el újabb súlyos beteg a járvány következtében, így összesített számuk továbbra is 30 ezer 20 fő.

A kórházban és lélegeztetőgépen ápoltak száma is szerencsére egyelőre nagyon alacsony, előbbi 67 főt jelent (5 fős emelkedés tegnaphoz képest), utóbbi pedig 9 főt (1 fős csökkenés).

A 85 új igazolt fertőzöttet 10 ezer 7 darab mintavételből találták meg, azaz a pozitív esetek aránya 0,85%, ami továbbra is nagyon alacsony, igaz az alábbi grafikonon szintén látszik minimális emelkedés a trendben.

Tegnap elsőre 5457 fő, másodikra pedig 13388 fő kapta meg az oltását, így összesített számuk rendre 5 millió 588 ezer, illetve 5 millió 357 ezer fő fölé növekedett. Ez azt jelenti rendre, hogy az elsőre átoltottság aránya a társadalomban 57,2%-ra, a második átoltottságé 54,85%-ra emelkedett.

