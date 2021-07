Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel a Covid-igazolvány kiterjesztése miatt a szlovák parlamentnél

Többszáz tüntető gyűlt össze péntek délelőtt a pozsonyi parlament épülete előtt, hogy tiltakozzon a szlovák kormány járványügyi intézkedései és a közegészségügyi törvény tervezett módosítása ellen - jelentette a TASR szlovák hírügynökség.

A tüntetők egy ideg elállták a parlament épületének bejáratát. Azt követelték, hogy a törvényhozás ne fogadja el a közegészségügyi törvény kormány által beterjesztett módosítását.

A vitatott jogszabály, amelyről a tervek szerint pénteken gyorsított eljárásban kellene döntenie a törvényhozásnak, lényegében lehetővé tenné, hogy a közegészségügyi hivatal (ÚVZ) a járványügyi intézkedések érvényesítésekor figyelembe vegye, hogy az emberek rendelkeznek-e digitális Covid-igazolvánnyal vagy sem. A tiltakozók szerint ez hátrányosan érinti a be nem oltottakat is.

Helyi sajtójelentések szerint a tiltakozó megmozduláson egyes tüntetők dulakodtak a parlamenthez kivezényelt rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be ellenük.

A tüntetőket és céljaikat a helyszínen is támogatásáról biztosította a pozsonyi parlament két legnagyobb ellenzéki pártja, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) és a Mi Szlovákiánk-Néppárt (LSNS) több képviselője is. A tömeg előtt felszólalt, és a vitatott törvény elvetését ígérte Peter Pellegrini volt miniszterelnök, az Irányból kivált Hang (Hlas-SD) vezetője is, akit viszont a tömeg kifütyült és árulónak nevezett. A demonstráció résztvevői jelezték, hogy akár napokon keresztül is hajlandóak folytatni a pénteken megkezdett tiltakozásukat.

A tüntetésre a szlovák kormány szóvivője az MTI-nek is elküldött szűkszavú nyilatkozatában reagált. Ebben egyebek mellett azt írta, hogy a véleménynyilvánítást a demokrácia részének tekintik, ugyanakkor elutasítják a rendőrök elleni erőszak bármilyen formáját.

