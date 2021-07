Vécépapíreffektus az építőiparban – Mi vár ránk az évtizedek óta nem látott drágulás után?

A világpiaci folyamatoknak részben valóban áldozatai a hazai építőipari cégek, a készletezéssel ugyanakkor maguk is hozzájárultak az árak felveréséhez. Az állami beavatkozás a lehető legjobbkor jött, már önmagában az erélyes kormányzati kommunikáció megfékezheti a szerencselovagokat. A munkaerőhiányt, a Covid-válságot és az árrobbanást már nem tudta kezelni a szektor. A helyzet nagyjából őszre stabilizálódhat, de a kompromisszumok velünk maradhatnak – ha valaki azt szeretné, hogy felépüljön a háza.

Utólag már belátható, hogy a fokozott készletezés sok jót nem hozott, lényegében ugyanaz történt az iparágban, mint tavaly márciusban, lakossági szinten: sokan úgy tárazták be az építőanyagokat, mint az egyszeri ember a lisztet, a cukrot, az élesztőt és persze a vécépapírt. Várhatóan 2021 végére, 2022 elejére kisimulnak a hullámok, egyes építőanyagok, például az EPS-szigetelőanyagok ára, már túl is van a csúcson. Ez persze nem tünteti el egyik napról a másikra az építőipari vállalkozók ráncait, miután az év eleje óta néhány hónap leforgása alatt 50 százalékkal drágult a hőszigetelés, 60-70 százalékkal a betonacél, a faáruról nem is beszélve, ahol alsó hangon duplázódásról beszélünk, egyes kategóriákban azonban két és fél-háromszoros szorzóra is volt példa.

Ami biztos, a mostanihoz fogható drágulási hullámnak az elmúlt másfél-két évtizedben nem lehettünk szemtanúi.

De nem szűkíthetjük a kört az utóbbi 4-5 hónap vizsgálatára, sokkal inkább az elmúlt 4-5 évről beszélünk, hiszen 2017 előtt élt meg legutóbb olyan időszakot a szektor, hogy minden ment a maga útján, a piaci szereplők pedig ismerték az összes gondot – és azok megoldását is. A Covid-válság előtt a munkaerőhiány volt fojtogató, aztán jött a pandémia, és bár a többség nem kényszerült arra, hogy megnyomja a stopgombot, utána az építőanyagárak szabadultak el – a három, egymással jelentős átfedésben álló akadály megugrása keveseknél volt zökkenőmentes. Az ugyanakkor erős fogódzó, hogy aki kellően versenyképes, annak nem esett vissza húsba vágóan a megrendelésállománya. Igaz, az építőipar eleve lassabban követi le a válságot, mint sok más szektor. Például a 2008-2009-es világválság idején még szépen befejeződött az addig megkezdett lakóházak és ipari-kereskedelmi ingatlanok kivitelezése, inkább a 2010-2011-es időszakot sínylette meg az iparág.

Azt a jelen helyzet vizsgálatánál is fontos tisztázni, hogy nagy átlagban a magasépítési kivitelezés költségeinek 80 százaléka az anyag- és a munkadíj, ezen belül az előbbi 60-65, az utóbbi 15-20 százalékos részt fed le. A fennmaradó rész a felvonulás és a projektvezetés közvetett és közvetlen kiadásai. Először, amikor a munkaerőhiány miatt a munkadíj szállt el, az építőanyag rendelkezésre állt, de nem volt ember, aki építsen, erre a kivitelezői belső létszám megemelése, és a fix alvállalkozók hosszabb távú lekötése, illetve jelentős számban külföldi (jellemzően ukrán, lengyel, román vagy mongol) munkaerő importálása is megfelelő válaszlépés lehetett. Ettől nem lett olcsóbb, de legalább volt, aki elvégezte az adott munkafolyamatot. Ebben az időszakban számos ingatlanfejlesztő azzal szembesült, hogy vagy ad akár a megállapodáson felül 25-30 százalékot pluszban a kivitelezőnek, vagy bedől a projekt, viszi a bank, a beruházó pedig futhat a pénze után.

Ezeket az anomáliákat is a háta mögött hagyta a szektor, amikor az év elején évtizedek óta nem látott hullámvasútra kerültek az anyagárak és a szállítási határidők.

Bár zömében importtermékekről van szó, nem elsősorban a forint-euró kurzus, sokkal inkább a nemzetközi nyersanyagárak mozgása idézte elő a drágulást, mindenekelőtt a szerkezetépítésben megkerülhetetlen betonacélnál. Eleve instabil piacként tekintettünk a betonacélra, miután a nagy tőzsdei mozgások határozzák meg a beszerzési árát. De a szigetelőanyagoknál is már az idei drágulás előtt jelentős ingadozás volt megfigyelhető, a gyártási kapacitás szűke miatt ugyanis a termelők tudtak játszani a kínálati-keresleti hullámokkal. Januárban ennél a két meghatározó kategóriánál szaladt el elsőként a ló az árakkal, s ebbe a sorba állt be a fa is. Az utóbbinál jelzésértékű, hogy már a tengerentúlon is hiány van, ezért az Egyesült Államok példátlan módon faanyagfelvásárlóként jelent meg nagy erőkkel az európai piacon.

Az ütemezést rendkívül megnehezítette mindez, mert aki májusban nekilát kivitelezni, annak legkésőbb január végén, február elején el kell kezdenie versenyeztetni az alapanyag-beszállítókat, 3-4 hónappal előre látni ebben a káoszban viszont képtelenség volt. Egy 40-50 lakásos társasház építésénél a 14 hónapig tartó kivitelezésen belül csak az első 5-8 hónapban kell a betonacél, akkor viszont nagyon. Amennyiben áll a munka, már rögtön az elején borítékolható, hogy csúszik az átadás is. Éppen a sok bizonytalanság miatt vannak olyan cégek, amelyek újabban már hetente frissítik az ütemtervet: nemcsak a csúszásokat dokumentálják, hanem azt is megtervezik, hogyan lehet a munkafolyamatok optimalizálásával minimalizálni a késedelmet.

A kőolajszármazékok – így a már említett EPS – akadozó beszerzése azért visszás, mert gyorsan felpörgethető lenne a termelés, a betonacélnál ez viszont összetettebb. Az alapanyagot ugyanis fél évvel korábban ki kell bányászni vasércként. Ha pedig nem hoztak fel elegendő vasat tartalmazó érckőzetet Kína, Ausztrália, Brazília vagy éppen India bányáiból – hogy csak a nagyhatalmakat említsük – rögtön egyirányú utcába fordul az árazás. Ráadásul Kína hiába éllovas e téren is, felvásárlóként szintén nagy erőkkel van jelen a többi top kitermelőnél, nem csoda, hogy a világ második legnagyobb gazdasága mellett – a magyar importot meghatározó – Ausztria vagy Németország szinte elhanyagolható felvevőpiac.

Sokan azzal számolunk a szakmában, hogy szeptembertől már tisztábban lehet látni. Nyilván rossz érzés, hogy ugyanazért a pénzért jóval kevesebb építőanyagot kapunk, mint fél éve, de a logisztika ma már sokkal égetőbb probléma.

Ha a forgási sebesség csökken, a daru is áll, tovább tart a felvonulás. Ugyanakkor a megrendelő jobban tolerálja, ha valami késik, mintha többe kerül. Békeidőben azt hinné, hogy rosszabb minőségű építőanyag használatával akarnak a kárára extraprofitot termelni, most viszont a nehézségeket látva a többség megértőbb, konstruktívabb. Az egyenértékűség elve mellett egyszerű a képlet, ha nincs az egyik fajta építőanyag, be kell szerezni helyette egy legalább olyan jó másikat. A közbeszerzéseknél eleve nem lehet konkrét terméket megadni, csak műszaki tartalmat, de a magánmegrendelésnél is kevés az ilyen természetű fennakadás. A többség megérti: ha nem megy bele a B-tervbe akár az előzetesen preferált termék vagy technológia kiváltásával, nem lesz 4-6 hónap, de talán egy év múlva se háza. Márpedig még mindig az a közös cél, hogy legyen.

Címlapkép: Getty Images