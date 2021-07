Digitális vasfüggönnyel fenyeget az új hidegháború, és ez még csak a kezdet

Az Ormuz-öböl térségében repkedő hipermodern amerikai F-35-ös felett az ellenség a távolból átveszi az irányítást és földre kényszeríti a gépet; Washingtonban az elnök tanácsadóját kínai tárgyalópartnere figyelmezteti az édesanyjától érkezett sms-re – s azt is megmondja, mi áll benne; a kormányzat teljes kommunikációs rendszere lehal, beleértve a hivatali telefonokat, hitelkártyákat, e-maileket; a Dél-kínai-tengeren felvonuló amerikai flotta pedig megsüketül, elnémul, megvakul egy kínai kibertámadás következtében – a hadihajók végül egymás közt zászlókkal jeleznek. A „2034 – a következő világháború” című, nemrég megjelent könyvben James Stavridis tengernagy, korábbi NATO-főparancsnok, és szerzőtársa vetítik előre ezeket a jeleneteket. Tökéletes időzítéssel. Mostanság ugyanis, amikor a Huawei, ZTE, Google, Facebook és techóriás társaik kapcsán egyre sokasodó, egyre nagyobb port kavaró döntések születnek, a politikusok gondolatmenetének végén éppen ilyen rémforgatókönyvek lebegnek.

Nemzetbiztonsági kiberkockázatok

Az elmúlt évtizedekben a digitális technológia szerepe a társadalom egészében – így a kritikus infrastruktúrákban és a katonai gépezetben is – hatványozottan megnövekedett, ezáltal viszont nem csupán új lehetőségek nyíltak, hanem a nemzetbiztonságot veszélyeztető sebezhetőségek és függőségek is keletkeztek. Az 5. generációs mobil telekommunikációs technológia (5G) színrelépésével mindez ráadásul nem csupán mennyiségileg, de minőségileg is új szintre emelkedett. A rendszer teherbírásának, gyorsaságának, hálózatstruktúrájának köszönhetően eddig ismeretlen perspektívákban kell gondolkodni, különösképp ha társítjuk hozzá a többi rohamosan fejlődő technológiát, melyeket egy igen könnyen megjegyezhető angol rövidítéssel ABCD-ként szokás emlegetni (mesterséges intelligencia, blokklánc, felhőalapú számítástechnika, adatelemzés).

Ezzel párhuzamosan a társadalom kiszolgáltatottsága egészen szédületes méreteket ölthet.

Az 5G ún. dinamikus szeletelhetőségével például az áramló adattömegeken belül a helyzet függvényében elkülöníthetők a különböző felhasználócsoportok különböző célú alkalmazásai, súlyos leterheltség esetén könnyű az egyes „szeletek” között prioritás szerint rangsorolni. Vagyis a katonák biztosak lehetnek benne, hogy nem az otthon mozizás, hanem ők élveznek elsőbbséget. Ez persze meg is hozza a kedvüket, hogy maximálisan éljenek az új lehetőséggel. Terveikben az önvezető járművek és robotkatonák felett már mesterséges intelligenciával vezérelt harci drónok rajai repkednek. Csakhogy: az 5G technológiában a kínai Huawei messze a piacvezető, az őt követő svéd Ericsson és finn Nokia jócskán lemaradt mögötte (amerikai cégek pedig egyelőre nincsenek is versenyben). Nem csoda hát, hogy az amerikai politika hirtelen meghúzta a vészféket, s az USA szabályos hadjáratot indított a kínai cég ellen.

Tény, hogy a kiberkockázatok hagyományos hármasában az 5G minden eddiginél komolyabb veszélyeket rejt magában: már nemcsak lehallgatni lehet, vagy esetleg felforgatni, választásokat manipulálni vele, hanem egy ország kritikus infrastruktúráit (mint az áram- és vízszolgáltatás) szinte „egy gombnyomásra” szabotálni, netán a katonai gépezetét is lebénítani egyidejűleg. A „Digitális szuverenitás” c. könyv szerzője, a francia Pierre Bellanger már 2014-ben figyelmeztetett:

Manapság kínai céggel szerződni mobilhálózat építésére olyan, mintha a hidegháború alatt az atomprogramunkat fejlesztettük volna a KGB-vel karöltve.

Összefonódások itt is, ott is

Az is igaz, hogy ez az óvatosság általános érvényű kellene, hogy legyen. A belső elveket és értékrendet tekintve nyilván nem mindegy, hogy Kína vagy Amerika hajt végre kémkedést, szabotázst, netán felforgató tevékenységet. A nemzetközi kapcsolatok erőviszony-alapú logikájában azonban ennek nem sok jelentősége van. Ahogy Lord Palmerston volt brit miniszterelnök híres mondása tartja, a külpolitikában: „Nincsenek örök szövetségeseink, nincsenek állandó ellenségek. Ami örök és állandó, az a nemzeti érdek.” Egy ország szempontjából valójában lényegtelen, hogy épp kinek – egy autoriter rezsimnek vagy egy demokráciának – kerül a célkeresztjébe. A feladata az, hogy a külső beavatkozást lehetőségei szerint megakadályozza, saját állampolgárait és biztonságát védje. Ezért aztán bár érthető, mégis pikáns, amikor Washington felháborodva olyan dolgokat vet Peking szemére, amelyekért ő maga is már nem egyszer lelepleződött, úgymond „füstölgő pisztollyal a kezében”.

Itt van például rögtön a kémkedés kérdése. E tekintetben Washington arra figyelmeztet, hogy a kínai techvállalatokat Peking bármikor az infrastruktúráikon, eszközeiken tárolt adatok begyűjtésére használhatja. S ha valaki, ő tudja. Az elektronikai hírszerzéssel foglalkozó amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA-t) 2013-ban Edward Snowden kiszivárogtatásai nyomán éppen ezen kapták rajta. Az Egyesült Államok persze inkább a 2017-es Kínai Hírszerzési Törvényt hozza példának, melynek 7. cikke valóban feketén-fehéren előírja: a kínai cégek kötelesek a hírszerző szolgálatok rendelkezésére bocsátani a birtokukban levő adatokat.

Pont mint a 2018-as amerikai Cloud Act.

Ez a törvény nem csupán a felhő szolgáltatókra, hanem minden amerikai techcégre vonatkozik (a Cloud kibontva: Clarifying Lawful Overseas Use of Data, vagyis az adatok törvényes felhasználása az USA területén kívül). S az érintett vállalatok esküdözései dacára lényegében szentesíti a gyakorlatot, miszerint az amerikai kormányzati szerveknek szabad hozzáférésük van a náluk tárolt, rajtuk átfutó adatokhoz – történjék az a világban bárhol.

A másik gyakran megfogalmazott washingtoni aggály szerint a kínai tech cégek és az államapparátus között túl szorosak a kötelékek. Ismét csak éppúgy, mint az Egyesült Államok esetében. Legyen szó a katonai és magán kutatás-fejlesztés közti átjárhatóságról (Kína „katonai-civil fúzióról” beszél, Amerika „katonai-digitális komplexumról”), szubvenciókról, állami megrendelésekről, beültetett emberekről, vagy otthon piacvédelmi, külföldön piacszerző kormányzati támogatásról, sem Washington, sem Peking nem titkolja, hogy kiemelten stratégiai ágazatként tekint a tech szektorra. Ennek fényében mindkettő arra törekszik – nyilván roppant különböző módon –, hogy abban a lehető legnagyobb állami befolyást és beleszólást biztosítson.

A világ újrafelosztása felé

Az Egyesült Államok és Kína egyre éleződő geopolitikai versengésében a digitális terület nem az egyik, hanem „a” meghatározó, strukturáló elem. Amerika a megkérdőjelezhetetlen technológiai fölényt mindig is kulcsfontosságúnak tekintette saját világelsőségében. Márpedig most Peking digitális felfutása éppen ezt sodorja veszélybe. Hogy mekkorába és milyen időtávlatban, arról megoszlanak a vélemények. Az amerikai politikusok és elemzők többsége szerint Kína már az USA sarkát tapossa, míg az IISS (International Institute for Strategic Studies) kutatóintézet legfrissebb jelentése szerint kiberbiztonsági téren még mindig egy teljes évtizeddel van mögötte lemaradva. Az azonban biztos, hogy energiáinak java részét a tech területre összpontosítja. Az Egyesült Államok tehát (tipikus status quo hatalomként) meglévő pozícióit igyekszik körülbástyázni, Kína pedig (a feltörekvő vetélytárs iskolapéldájaként) azon dolgozik, hogy mielőbb megszüntesse Amerikától való függőségét. Mindez pedig igencsak megnöveli a világ „digitális kettéválásának” esélyét.

Egyik is, másik is egyaránt bevet szabályozási és diplomáciai manővereket. Washington az utóbbi években – teljes kétpárti egyetértésben – egymás után tette fekete listára a kínai cégeket, amivel messze nem csupán az USA-n belüli tevékenységüket és ellátóláncukat lehetetleníti el. Az amerikai törvénykezés úgymond „területenkívüliségének” hála, akár egy harmadik ország vállalatának is megtilthatja, hogy üzleteljen az általa kijelölt páriákkal. Trump elnök még a „nukleáris opciótól” sem riadt vissza, amikor ilyen módon a Huawei-t a digitális technológia alapkövének számító chipek beszerzésétől is elvágta. Az amerikai lépések persze Pekingben szárnyakat adnak az egyébként is meglévő, 2015-től a tízéves Made In China tervbe foglalt önállósodási törekvéseknek. Ennek jegyében jön ki most például okostelefonjain a Huawei – a számára immár elérhetetlen Google Android helyett – a saját fejlesztésű Harmony operációs rendszerrel. A végeredmény könnyen két különálló digitális „ökoszisztéma” lehet. Nemzetközi fronton már mindkettő elkezdett vadászni piacokra és szövetségesekre.

Kína az Új Selyemút néven is emlegetett, ezermilliárd dolláros, Ázsiát, Európát, Afrikát összekötő beruházási projektjét toldja meg digitális árukapcsolással, Amerika pedig kínai 5G beszállító jelenléte esetén a szövetségesi hírszerzési együttműködés megvonását helyezi nyíltan kilátásba. Egyre több ország kerül választási kényszerbe: vagy a gazdasági előnyökkel kecsegtető kínai kapcsolatoknak, vagy az amerikai védelmi garanciáknak lehet vége. A technológia jellegénél fogva a döntés ráadásul totális elköteleződést jelent egyik vagy másik irányban.

Magyarán az adott országnak legközelebb már nemigen lesz választása.

Nem véletlen, hogy komoly erők – köztük a globális eladásaikból saját kutatás-fejlesztéseiket finanszírozó techcégek – dolgoznak azon, hogy a kettéválás ne történjen meg. A gond csak az, hogy ennek ellentmond a geopolitikai logika. A rohamosan átrendeződő erőviszonyok közepette, amikor a digitális technológia gazdasági, társadalmi, katonai folyományai lehengerlőek, ez a terület lett a nagyhatalmiság egyik alapvető mércéje.

A digitális szuverenitás fogalmára egyre nagyobb figyelmet fordít a nemzetközi kapcsolatok minden szereplője. A kiszolgáltatottság és a kényszerhelyzetek biztos elkerülése végett egy adott ország digitális infrastruktúráját elméletileg A-tól Z-ig saját ellenőrzés alatt kellene tartani, idegenektől elszigetelve. S ez a minőség-ár aránynál is fontosabb szempont lenne. A témában használt hasonlattal élve: ha lakatost hívok, készítheti ő a világ legcsodálatosabb zárját a legolcsóbban nekem, ha a kulcs másolatát magánál tartja, én pedig nem bízhatok száz százalékig benne. Az önállóságot mint célt viszont csak igen kevés ország engedheti meg magának. A többiek számára a kérdés az, hogy kitől és milyen mértékű függőség a még elviselhető kategória. Eszerint rendeződnek most fokozatosan a digitális autonómiával rendelkező (vagy ahhoz leginkább közelítő) nagyhatalmak körül blokkokba. Európának pedig sürgősen döntenie kell, hogy ő maga önálló tényező lesz-e, avagy inkább digitális gyarmat.

Az írás a szerző saját szakmai véleményét tartalmazza, s nem feltétlenül tükrözi a Foreign Policy Research Institute, valamint a Portfolio szerkesztőségének álláspontját.

