Már 200 milliónál jár az összes igazolt fertőzött száma a világban, egyre több helyen tombol a negyedik hullám

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Világszerte már több, mint 193 millióan kapták el igazoltan a koronavírus-fertőzést, közülük sajnos már 4,143 millióan elhunytak a szombat reggeli világszintű összesítés szerint. Európában, és az Egyesült Államokban is lényegében már a negyedik hullám felfutását látjuk és egyre több helyen hoznak döntést korlátozásokról, illetve a követező oltásról bizonyos ágazatokban. Az is jellemző az elmúlt napok híráramlásából, hogy egyre több országban lépnek fel az emberek tüntetéseken, erőszakos megmozdulásokon a tervezett korlátozások, intézkedések ellen, így volt ez például tegnap a szlovákiai Pozsonyban, ma pedig az ausztráliai Sydneyben. Közben a tokiói olimpia helyszínén is egyre csak terjed a járvány a szigorú biztonsági intézkedések mellett is. Friss híreink a járványról szombaton.