Matolcsy György megint üzent a Pénzügyminisztériumnak

Jelentős bizonytalanságok vannak a világgazdaságban, ezért nagyon fontos a reagálóképesség megőrzése, a rugalmasság - írja a Magyar Nemzeti Bank Facebook oldalán Matolcsy György. A jegybankelnök ennek kapcsán újra elhelyezett egy a Pénzügyminisztériumnak szóló finom üzenetet.

Az elmúlt hetekben megszokhattuk, hogy Matolcsy György az MNB Facebook oldalán is aktívabb lett: főként a nemzetközi gazdasági média egy-egy hírére, értelmezésére reflektál. Ezúttal Gillian Tett Financial Timesban július elején megjelent cikkéhez fűzött kommentárt. A cikk mondanivalója hasonló, mint egy korábbi írás, ami szintén megszólalásra késztette Matolcsyt. Eszerint a jelenlegi bizonytalan helyzetben a közgazdászok előrejelző képessége sokat romlott, amire a gazdaságpolitikának reagálnia kell. (Az FT cikkének címe is ez: Economists can’t predict the future — policy should reflect that)

"Gillian Tettnek tökéletesen igaza van abban, hogy az intelligens tervezéshez szükség van az „automatizmus” taktikájára" - írja bejegyzésében Matolcsy, majd így folytatja:

A rögzített költségvetések nem alkalmasak olyan időkben, amikor a jövővel kapcsolatos előrejelzések bonyolultak, hiszen az összes kulcsfontosságú gazdasági feltétel váratlanul megváltozhat. Pont ilyen időszak a mostani is. A kamatlábak alakulását, az inflációs kiugrásokat, az amerikai-kínai erőpróba következő lépéseit, a pandémia újabb hullámait stb. világszerte mély bizonytalanság övezi. A globális falu minden szereplőjének a fiskális és monetáris politikák összehangolt erőfeszítéseire van szükség ezen bizonytalanságok kezeléséhez. Mindkettőhöz szükséges az ellenállóképesség, rugalmasság és cselekvési szabadság.

Ami a fiskális politikát illeti, jelentős költségvetési tartalékokra van szükség a régi-új kihívások megválaszolásához.

Az utolsó mondatot nehéz nem úgy értelmezni, hogy a jegybankelnök újra megerősítette a szigorúbb költségvetési politika iránti igényét. Az utóbbi hetekben egyre élesebben fogalmazódott meg a szembenállás a gazdaságpolitika két nagy irányítója, az MNB és a Pénzügyminisztérium között. A jegybank elsősorban azt bírálja, hogy a költségvetés túlságosan laza.