Napi százezer koronavírus-fertőzöttől tartanak Németországban

Németországban két hónapon belül százezerre is emelkedhet a koronavírussal fertőzöttek napi száma, hacsak nem olttatják be magukat többen, a védőoltást megtagadók pedig korlátozásokra számíthatnak - jelentette ki Helge Braun német kancelláriaminiszter a Bild am Sonntag című lapnak nyilatkozva. Több mint két hónap fokozatos hanyatlást követően a járványgörbe július elejétől ismét felfelé ível Németországban jórészt a koronavírus korábbinál fertőzőbb delta variánsának terjedése miatt. Helge Braun szerint az esetszám jelenleg hetente 60 százalékos növekedést mutat annak ellenére, hogy a lakosság csaknem felét teljesen beoltották.