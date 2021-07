Szájon át bevehető koronavírus-vakcinát tesztel Izrael

Izrael rövidesen megkezdi a szájon át bevehető koronavírus-vakcina tesztelését - írja a Forbes. Az új megoldás a vakcinákhoz való gyorsabb, egyszerűbb hozzáférést biztosíthatja.

Az Oravax Medical, a szájon át bevehető gyógyszerek fejlesztésére összpontosító vállalat arra készül, hogy megkezdje Covid-19 vakcinájának klinikai vizsgálatait Izraelben, miután zöld utat kapott a Tel Aviv-i Ichilov Kórház felülvizsgálati bizottságától - számol be a Forbes.

Az első vizsgálatba 24 be nem oltott önkéntest vonnak be, akik egy-egy tablettát vesznek be, és megvizsgálják a vakcina biztonságosságát, illetve a kiváltott immunitás mértékét. Ha az első vizsgálatok eredménye kedvező, rátérnek a 3. fázisú vizsgálatokra.

A vakcinának „sokkal ellenállóbbnak kell lennie a Covid-19 variánsokkal szemben” - mondta Nadav Kidron, az Oravax anyavállalat, az Oramed Pharmaceuticals vezérigazgatója. Kidron szerint a Pfizer és a Moderna egyetlen fehérjéjével szemben a szájon át bevehető vakcina három vírusfehérje ellen edzi az immunrendszert.

Az Oravax a kapszulát a Covid-19 ellen korábban beoltott emberek emlékeztető vakcinájának is szánja, bár ennek tesztelésére vonatkozó tervei nem világosak, írja a Forbes. Egyébként nem csak az Oravax keresi az oltás alternatíváját, a világon több hasonló kutatás is zajlik, például orrspray kifejlesztésével is próbálkoznak.

Címlapkép: Getty Images