Matolcsy György ismét bírálta a kormányt: az újraindulás lefulladásától tart

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzetben megjelent írásában ismét kritikát fogalmazott meg a költségvetési vita kapcsán: a magas költségvetési hiány és államadósság szerinte megnehezíti a későbbi forráshoz jutást, ami helyreállítási paradoxonhoz vezethet. Az írás legnagyobb részében viszont a beruházásokról írt. Szerinte a forrásokat tudásintenzív beruházásokba kéne fektetni, Magyarországon ehelyett viszont magas az építési jellegű beruházások aránya. Matolcsy úgy fogalmaz, hogy "az állam vasba és betonba, nem pedig képességekbe, intézményekbe és agyakba fektet."

"Áttérés az okostőke-intenzív pályára" címmel jelentett meg a Magyar Nemzet online felületén véleménycikket Matolcsy György MNB-elnök. A jegybankelnök ismét kitért a 2022-es költségvetésről szóló vitára, amely az MNB és a kormány közt zajlik. A jegybankelnök többször jelezte, nem tartja helyesnek a 2022-re betervezett 5,9%-os költségvetési hiányt, és ezúttal is úgy fogalmaz, hogy mielőbb, akár már jövőre vissza kéne térni a 3% körüli hiányszinthez és a csökkenő államadóssághoz.

Ezek nélkül belép a helyreállítási paradoxon: minél többet költ az állam és minél jobban eladósodik, annál előbb ütközik pénzügyi korlátokba az újraindult növekedés

- írja Matolcsy, aki szerint a költségvetési vita sokkal többről szól, mint számokról.

A jegybankelnök szerint a hiányról szóló vita valójában beruházási vita.

A 2022. évi költségvetésben az 5,9 százalékos hiány mögött az állami beruházások 7,1 százalékos GDP-arányos volumene áll - írja Matolcsy, ami szerinte több szempontból is hibás és fenntarthatatlan. A nemzetközi tapasztalatok szerint egy gazdaság felzárkózásához a fejlettebbek szintjéhez folyamatosan magas, 25–35 százalék közötti GDP-arányos beruházási ráta szükséges. Matolcsy György emlékeztet, hogy 2018–2020 közötti átlagos, 26,4 százalékos magyar ráta ezt már teljesíti, a 2013–2020 közötti 23,3 százalékos még nem teljesítette. Szerinte azonban nemcsak az arány, hanem a beruházások összetétele is számít, és itt több dolgot is kifogásolt az MNB-elnök.

Ebben nem állunk jól, mert a magyar beruházási rátában az egyik legalacsonyabb a tudásintenzív növekedéshez szükséges „okos” beruházások aránya

- írja.

Az építési jellegű beruházások 50 százalékos aránya viszont szerinte túl magas. "Ráadásul 2017 és 2020 között nálunk nőtt legjobban az építési beruházások aránya az EU-tagországok körében, így a beruházási ráta emelkedése mögött ezek és nem az „okos” beruházások állnak" - írja, hozzáteszi: az EU-n belül Magyarországon a legnagyobb az állami beruházások aránya, amelynek háromnegyed része építési beruházás. Matolcsy így fogalmaz:

Az állam „vasba és betonba”, nem pedig képességekbe, intézményekbe és agyakba fektet.

A állami építési beruházások magas aránya építőipari drágulást hoz, ami nemcsak önmagában jelent bajt, de problémás Matolcsy szerint, hogy a beruházásokat ez "viurtálisan" és nem valóságosan növeli: "2019-ben és 2020-ban már a kormányzati beruházások GDP-arányos növekedését, így a magas magyar beruházási rátát jelentős részben a beruházási árak emelkedése okozta."

Matolcsy emlékeztet, hogy a fenntartható felzárkózás legfontosabb forrása valójában a termelékenység bővülése. Szerinte amennyiben a digitális beruházások aránya alacsony, miközben az építési beruházásoké magas, akkor szűkös a termelékenység emelkedésének a forrása.

Sajnálatos módon nálunk ez a helyzet - írja.

További meglátása, hogy az "EU-ban legmagasabb szinten álló kormányzati beruházások mellett nálunk alacsony a háztartási-családi beruházások aránya. Eközben magas a megtakarítási ráta és a lakosság nettó pénzügyi vagyona. Valójában az állam a családok helyett beruház, zömében épít, ahelyett, hogy a családok vállalkozói, tudástőke-bővítési és más üzleti beruházásokat indítanának."

Végezetül a jegybankelnök felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési vita nem egy évről, hanem egy évtizedről szól. A jegybankelnök szerint úgy kéne módosítani a költségvetést, hogy áttérjünk egy új, fenntartható, okostőke-intenzív pályára. "Az új pályára való áttérést gátolná, ha az újraindítás után is folytatnánk a háromnegyedében építést jelentő állami beruházási politikát, az „okos” tőkebefektetésekre való áttérés helyett"- írja.

Címlapkép: Getty Images