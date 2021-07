Hatalmas dobásra készülnek az autóiparban: Csehország százmilliárdokból építhet óriási akkumulátorgyárat

A cseh kormány egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a hathatós támogatásával új akkumulátorgyár épüljön fel Csehországban. A durván 2,4 milliárd eurós beruházás mintegy 2300 embernek adhat munkát az autóiparban, amely átalakulása rohamléptekben zajlik.

A kormány jóváhagyta az új akkumulátorgyár megépítését támogató memorandumot, amelyet az állam többségi tulajdonban álló Cseh Energetikai Művekkel (CEZ) írunk alá – jelentette be Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter a Reuters beszámolója szerint.

Korábban a CTK hírügynökség egy kormányzati dokumentumra hivatkozva arról számolt be, hogy a tervezett beruházás, amelynek keretében egy „gigafactory” akkumulátorgyár épülhet fel, teljes költsége elérheti a 2,4 milliárd dollárt (durván 733 milliárd forint). Az S&P Global pedig arról írt, hogy a tervezett üzem éves gyártókapacitás elérheti a 40-55 GWh-t, amely a Tesla nevadai akkumulátorgyárának éves termelésével vetekedhet. Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy a 40-55 GWh éves gyártókapacitás egyben azt is jelentené, hogy durván 800 ezer és 1,1 millió elektromos autó (darabonként 50 KWh-s akkumulátorral számolva) előállításához elegendő akkumulátort gyárthatnak majd a csehek. Lényeges ugyanakkor arról is beszélni, hogy a tervezett beruházásra, a jelentős mértékű állami támogatás miatt még az Európai Bizottságnak is rá kell bólintania, erre várhatóan 2022-ben kerülhet sor.

Arról, hogy a durván 2,4 milliárd dolláros összegből hány munkahelyet hozhatnak létre az autóiparban, Karel Havlícek adott tájékoztatást a Twitteren. A cseh ipari és kereskedelmi miniszter azt írta,

Az új gyár várhatóan 2300 új munkahelyet teremt.

A CTK továbbá arról is beszámolt, hogy a birtokukba jutott dokumentum szerint a CEZ már készen áll arra, hogy befektetőként részt vegyen a projektben, az állam pedig további partnereket keres a beruházáshoz. Korábban Havlícek úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy két lehetséges partnerrel is tárgyaltak, az egyik a Volkswagen volt, amely a cseh autógyártót, a Skodát is birtokolja. A másik lehetséges partner pedig a dél-koreai LG Chem volt.

A kulcs a kereslet

Karel Havlícek a tervezett beruházás fontosságát részben azzal indokolta, hogy a kereslet eltolódása az elektromos autók irányába egyre erőteljesebb.

Erre a változásra pedig minden olyan nemzetnek, amelynek gazdaságában meghatározó szerepet tölt be az autóipar, fel kell készülnie.

Érdemes megjegyezni, hogy Csehország az Európai Unió egyik legnagyobb autógyártója, ahol még a koronavírus-járvánnyal sújtott 2020-as évben is több, mint 1,1 millió autó készült.

A fenti nyilatkozatból is látszik, hogy a beruházási döntésekben, azok megvalósításában kulcsszerepet játszik az elektromos autók iránti kereslet várható alakulása. Európában rekordszámú tisztán elektromos autót értékesítettek tavaly és a bővülés a következő években borítékolható. Az Economist Intelligence Unit (EIU) által nemrég közzétett előrejelzése szerint tovább erősödhet az elektromos autózás Európában. Az értékesítési darabszámok várhatóan felülmúlják majd a kínai eladásokat is, amelynek köszönhetően a kontinens részaránya az elektromos autók összértékesítésén belül a tavalyi 22 százalékról egészen 31 százalékra emelkedik majd 2021-ben.

Még messzebb tekintve lényeges kiemelni azt is, hogy a brüsszeli döntéshozók nagyon ambiciózus célokat határoztak meg az elektromobilitás területén a következő 10 évre vonatkozóan. Az Európai Bizottság ugyanis nemrég bemutatta a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiáját

ENNEK SARKALATOS PONTJA, HOGY 2030-IG LEGALÁBB 30 MILLIÓ KIBOCSÁTÁSMENTES GÉPKOCSI KÖZLEKEDJEN MAJD AZ EURÓPAI UTAKON.

Nem is beszélve arról, hogy az Európai Bizottság a nemrég bemutatott "Fit for 55" uniós klímacsomag részeként először jelentősen szigorítaná a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben,

majd be is tiltaná a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től.

A fentieket figyelembe véve rövid- és hosszú távon egyaránt biztosak lehetünk az elektromos autók gyors térhódításában az Európai Unióban. Ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökken majd a kizárólag benzines, vagy dízel motorral szerelt járművek piaci részaránya.

Magyarországon az SK Innovation készül hasonló méretű beruházásra

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a Csehország által tervezett beruházás méretét tekintve rendkívül hasonló ahhoz, mint amelyre az SK Innovation készül hazánkban. Idén januárban robbant a hír, hogy a dél-koreai vállalat menedzsmentje úgy döntött, a két komáromi üzemük után felépítenek egy 30 GWh éves gyártókapacitású akkumulátorgyárat is Iváncsán. A beruházás 2,3 milliárd dollárból valósul meg, amely a legnagyobb zöldmezős beruházás lesz Magyarország történetében.

A dél-koreaiak döntésüket az indokolták, hogy érdemben bővülhet az elektromos autók iránti kereslet Európában. Ez várakozásaik szerint azt is eredményezi majd, hogy az autógyártók egyre nagyobb keresletet támasztanak majd az elektromos autók hajtásláncának meghatározó komponense, vagyis az akkumulátorok iránt. Ebből a várhatóan dinamikusan növekvő piacból pedig szeretnének minél nagyobb szeletet kihasítani.

Nemrég a Portfolio-nak adott interjújában Szijjártó Péter beszélt arról a beruházás kapcsán, hogy

Kedvező irányba haladunk, ugyanis az Európai Bizottság jóváhagyta az SK Innovationnek adandó kormányzati támogatást.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, ezzel jó üzletet kötöttünk, mert első körben 238 milliárd forintos beruházásról beszélünk, ahol 1000 új munkahely jön létre, amelyhez a magyar kormány 28,5 milliárd forintos támogatást nyújtott.

