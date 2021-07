Elárulta a Fed döntéshozója, mikor gondolkodhat el az első szigorító lépésen

Elsősorban a munkaerőpiac állapotától függ, mikor érdemes elgondolkodni az eszközvásárlási program lassításán – mondta pénteken Lael Brainard, a Fed Nyílpiaci Bizottságának (FOMC) tagja. Ebben nem volt sok újdonság, az amerikai jegybank legutóbb szerdán beszélt arról, hogy további javulásra van szükség a foglalkoztatásban. Brainard azonban most azt is elárulta, mikor jöhet el a pillanat, amikor elgondolkodnak a taperingen.

A munkaerőpiac helyzetétől függ, mikor gondolhatjuk meg a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási program lassítását. Egyelőre a járvány által sújtott amerikai foglalkoztatás messze van még attól a ponttól, hogy ez megtörténjen – mondta Brainard az Aspen Economic Strategy Group szakértőinek. A Fed döntéshozójának nyilatkozata egybecseng azzal, amit Jerome Powell jegybankelnök mondott legutóbb szerdán, hogy a munkaerőpiacon még bőven van tér a javulásra, mielőtt szigorítani kezdenek.

Ugyanakkor Brainard beszédében újdonság is volt: azt mondta, hogy ő akkor tudna magabiztosan dönteni a taperingről, ha már a szeptemberi foglalkoztatási adatok is rendelkezésre állnak, ez október legelején valósulhat meg. A jegybankár szerint szeptemberben a fogyasztás, az iskolák és a munkahelyek is visszaállhatnak a járvány előtti üzemmódba, ezért lehet kulcsfontosságú az adat.

Az október 8-án megjelenő adatok után majdnem egy hónappal, november elején ül össze legközelebb a Fed bizottsága, vagyis akkor dönthetnek az eszközvásárlásokról Brainard szavai alapján.

A Fed az utóbbi hónapokban elsősorban a magas infláció miatt került döntéskényszerbe sokak szerint, Lael Brainard szerint ezek az inflációs hatások átmenetiek lehetnek. Kiemelte, hogy a személyes fogyasztások magárindexe az elmúlt két évben átlagosan 2,3% volt, ami alig magasabb a jegybank 2%-os céljánál. Szerinte megvan a veszélye annak, hogy az infláció tartóssá válik, de egyelőre nem látja annak jeleit, hogy a magasabb árak beépülnének a háztartások és a vállalatok várakozásaiba.

