A szomszédunk már bevezetné az eurót, de a koronavírus miatt lehet, hogy éveket csúszik a projekt

Horvátország összességében sikeresnek mondható a koronavírus elleni oltási programban, de ennek ellenére az országnak több kihívással kell szembenéznie a Ftich Solutions értékelése szerint. Ilyen kihívás például az euróbevezetési törekvés is, a válság miatt ugyanis kissé távol került az ország a belépési feltételek teljesítésétől. A koronavírus-válság elhalasztotta a kormány terveit a fiskális konszolidációra, a hiány idén még egészen biztosan 3% felett lesz, az államadósság-ráta pedig évekig meghaladja majd a 60%-ot. Az Európai Bizottság pedig a jogszabályi környezet miatt aggódik.

Horvátország tavaly jelentette be, hogy belép az európai árfolyam-mechanizmus rendszerébe, az ERM2-be, és az ott töltött kétéves periódus letelte után bevezeti az eurót. A Fitch Solutions szokásos országelemzésében most azt nézte meg, hogy milyen állapotban van a horvát gazdaság jelenleg, és kitértek az euróbevezetés esélyeire is.

A Fitch Solutions politikai kockázati indexe.

Az elemzőház közgazdászai arra számítanak, hogy a politikai folyamatok és a gazdaságpolitika kontinuitást mutat majd a következő időszakban, ezért a ház saját politikai kockázati indexét változatlanul 67,7 ponton hagyta (a Fitch Solutions 100 pontos skálán értételi az egyes országok politikai kockázatait).

Egy évvel a parlamenti választások után továbbra is a Horvát Demokrata Szövetség (HDZ) a legnépszerűbb politikai tömörülés. A Politico friss felmérése szerint a legnagyobb kormánypárt a szavazatok 34%-ára számítana egy most esedékes választáson, míg a legfőbb kihívónak tekinthető szociáldemokraták mindössze a szavazatok 19%-át szerezhetnék meg.