Kétéves csúcson a magyar feldolgozóipar, de megérzi a globális áremelkedést

Több mint kétéves csúcsra, 55,6 pontra emelkedett júliusban a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe – közölte hétfő reggel a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Ez meghaladja a hosszútávú júliusi átlagot és az elmúlt három év átlagát is.

A júniusi 55 pontról 55,6 pontra emelkedett a magyar feldolgozóipar konjunktúramutatója, ennél magasabb értéket utoljára 2019 májusában regisztráltak. A felmérésben vizsgált részindexek fele növekedett júniushoz képest, ennek mértéke egy esetben érte el az 5 százalékpontot.

Az új rendelések mennyisége és a termelési mennyiség továbbra is dinamikusan bővült, a vásárolt készletek mennyisége szinte megtartotta múlt havi erős növekedési ütemét, és a foglalkoztatottság alindexe is csak minimálisan vesztett bővülő üteméből. A szállítási átfutási idő értéke – újabb csökkenés mellett - továbbra is rendkívül alacsony értéken maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, utalva a globális ellátási láncok működésében érzékelhető problémákra – állapítja meg az MLBKT elemzése.

A múlt hónapban acél, baromfi termékek, csavar, csirkerészek, cső, fa, fém, kacsamell, lemez, nyúl, nyúlmáj, pulykamell, pulykanyak, sárgaréz, üveg, vas és zárszelvény kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acélból, alumíniumból, centrifugacsőből, fa alapanyagból, fali lámpából, fémből, fóliából, gumiból, hengerből, kartonból, kábelből, laboratóriumi kellékekből, lemezből, mézből, műanyag áruból, műanyag alkatrészből, papírból, ragasztóból, ragasztó-alapanyagból, speciális elektronikai eszközből, szorítóhüvelyből, vasból és vezetékből. Jelentősebb árcsökkenésről nem számoltak be a válaszadóink.

