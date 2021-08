Mikor és hogyan vezessük be a magyar eurót? Kiáltványt tett közzé az MNB

Tizenkét pontos kiáltványt tett közzé hétfőn az MNB a „sikeres és biztonságos euróbevezetésről”. A jegybank honlapján található dokumentum nem fogalmaz meg konkrét időpontot az euró bevezetésével kapcsolatban, inkább az alapelveket fekteti le.

Az euró születési rendellenességei továbbra is megvannak, már a közös deviza születésekor nem minden tagállam teljesítette a maastrichti kritériumokat, és ez csak rosszabb lett. Ma gyakorlatilag nincs olyan tagállam, amely minden kritériumot teljesítene. Éppen ezért gondolják azt egyre többen, hogy szükség van egy új kritériumrendszerre – mondta az MNB hétfői konferenciáján Matolcsy György elnök. Az eseményt a forint bevezetésének 75. évfordulójára időzítették, a konferencián Matolcsy arról is beszélt, hogy am az euró nem egy kifejlett pénz, megrekedt a fejlődés egy fokán. Nagyon sok fejlődési stádium van még előttünk.

A magyar érdek az lenne, hogy akkorra időzítsük a csatlakozást, amikor az euró kifejlett, minden szempontból megfelelően fejlett pénz lesz. Azért kell nagyon óvatosnak lenni és a legjobb időzítést megtalálni, mert az euró ma ellentétes az európai alapértékekkel, a sokszínűséggel

- mondta a jegybank elnöke.

A konferenciára időzítve tette közzé 12 pontos kiáltványát az MNB a sikeres és biztonségos euróbevezetés érdekében:

A gazdaságpolitika elsődleges feladata a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásának biztosítása. Az euró bevezetése nem lehet öncélú lépés. A sikeres euróbevezetés kulcsa a megfelelő időzítés és az euróérettség elérése. A Magyar Nemzeti Bank elkötelezett az euró sikeres és biztonságos bevezetése mellett. Az euró bevezetéséről és annak időzítéséről egy higgadt, mindenre kiterjedő költség-haszon elemzés alapján kell dönteni. A sikeres és biztonságos eurócsatlakozás feltételeit egy új, széles körű kritériumrendszer alapján kell értékelni (Maastricht 2.0). A sikeres bevezetés feltétele a megfelelő reálgazdasági érettség. A fenntartható felzárkózás alapja egy átfogó, az euró bevezetésén túlmutató versenyképességi reformterv kialakítása és végrehajtása. Az euróövezeti csatlakozás előtt elengedhetetlen az árstabilitás újbóli helyreállítása és az inflációs várakozások megfelelő horgonyzása. A jövőbeli gazdasági kihívások sikeres kezelése miatt kiemelt fontosságú a növekedés és az egyensúly egyidejű megteremtése, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő fiskális politikai mozgástér elérése. A gazdasági egyensúlytalanságok kialakulásának elkerülése miatt az euróövezettel szinkronizált üzleti és pénzügyi ciklusokra van szükség. A pénzügyi ciklusok szabályozásában továbbra is hatékony prudenciális politikát kell folytatni. A magyar pénzügyi és bankrendszer mélyítése és versenyképességének javítása érdekében fel kell gyorsítani a digitalizációs fejlesztéseket. Digitális és a környezeti feltételekkel összhangban lévő fenntarthatósági fordulatra van szükség, amit már az euró bevezetése előtt meg kell kezdeni.

