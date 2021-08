Magyar kutatók megírták, hogyan lehet megelőzni egy súlyos járványt és az országos lezárásokat

A járványügyi rendszer felkészültsége, alkalmassága alapvetően határozza meg bármilyen vírussal szembeni védekezés sikerességét. Egy most megjelent, többek között - a Járványmatematikai és Epidemiológiai Projektben fontos szerepet betöltő - Oroszi Beatrix epidemiológus és Röst Gergely matematikus által írt tanulmányból pedig az olvasható ki, hogy Magyarországnak van még mit tennie ezen a téren, a survaillance rendszerünk ugyanis jelenleg több sebből vérzik. Annak megerősítésével lehet megelőzni az újabb járványhullámokat, vagy legalább az országos lezárásokat. A kutatásból olyan háttérinformációkat is megismerhetünk, amelyeket eddig nem, például, hogy mi vezetett oda november elején, hogy a kormány végül meghozta a szigorú korlátozó intézkedéseket.

A SCIENTIA ET SECURITAS interdiszciplináris folyóiratban megjelent, „Az epidemiológiai surveillance és járványmatematikai előrejelzések szerepe a pandémiás hullámok megelőzésében, mérséklésében – hol tartunk most, és hová kellene eljutni” címet viselő tanulmány összegzi a 2. hullám tapasztalatait, levonja annak tanulságait (hogyan működött például az észlelés, monitorozás rendszere, a kockázatértékelés, és az előrejelzés), és ami a legfontosabb: a jövőre nézve fontos javaslatokat tesz.

A kötet

A folyóirat most megjelent száma 14 tanulmányt tartalmaz, melyek közös metszete a koronavírus-járvány. A mostani számot Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja vendégszerkesztette, és a korábbi egészségügyi államtitkár írta hozzá az előszót. Ebben többek között úgy fogalmaz, hogy álmunkban kapott el minket a Covid-19 járvány, pedig ez a kórokozócsalád rajta volt a kutatók radarján. Szerinte tartozunk annyival a védekezés minden rendű és rangú hősének és áldozatának, hogy tanulunk mindabból, ami történt. Ez a kiadvány is azért született meg, hogy a tapasztalatokat összefoglaljuk, és felkészültebben várjuk az elkerülhetetlent, az egyre valószínűbb világjárványokat.

Kulisszatitkokat is elárul az anyag

A koronavírus kirobbanása óta igaz az az állítás az egész világon, hogy a járvány elleni védekezés legalapvetőbb eleme, hogy legyen egy gyorsan reagálni képes döntéshozatali mechanizmus (amely nyilván nem független a mindenkori kormányoktól). Az azonnali cselekvőképesség azonban elképzelhetetlen megalapozott információk és inputok nélkül. Ezt Magyarországon is nagyon gyorsan, az első hullám legelején felismerték és így jött létre a döntéstámogatói folyamatban kritikus szerepet betöltő Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt, Röst Gergely szegedi matematikus vezetésével. A projekt pillérei a szegedi járványmodellező kutatócsoport mellett az Oroszi Beatrix vezette epidemiológiai elemző csoport, és a Szócska Miklós vezette “put data in action” csoport. Ezekhez kapcsolódott még a virtuális Szeged-szimulátort készítő ágens alapú modellező csoport, valamin a kontaktus-mintázatok és attitűdök változását kutató matematikai társadalomtudományi csoport, de speciális feladatokban számos egyéb kutató is közreműködött.

A csapat munkásságáról itt írtunk korábban:

A most megjelent kutatást is ennek a csapatnak a tagjai jegyzik, ezért a szakemberek néhány olyan fejleményt is megosztanak az érdeklődőkkel, amelyek a színfalak mögött történtek. Ezek azért fontosak ugyanakkor, mert rámutatnak arra, hogy a járvány elején életre hívott és azóta is működő, egyedülálló és innovatív (multidiszciplináris csapatra épülő) kezdeményezésnek milyen nagy jelentősége volt és van a járvány elleni védekezés folyamatában.

A járvány első hullámában a munkacsoport napi jelentéseket készített, később az alábbi munkarend alakult ki. Minden hétfőre készült egy rövid járványügyi helyzetértékelés az előző hétről, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdasági kamarák bevonásával megtartott egyeztető fórumán ismertettek. Kedden egy nagyon részletes jelentés készült mintegy 100 dia terjedelemben, ami tartalmazta a nemzetközi járványügyi helyzet értékelését, a magyarországi járvány epidemiológiai elemzését, a matematikai modellezési eredményeket, szcenárió-analízeseket, a legújabb tudományos eredmények és a nemzetközi járványügyi szervezetek [az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)] legfrissebb ajánlásainak összegzését. Ez a jelentés a szerdai kormányülések fontos háttéranyaga lett. Csütörtökönként az ITM-ben a legújabb fejleményeket ismertető prezentációk bemutatása és adategyeztető megbeszélés (“briefing”) zajlott, ahova online konferencia formájában számos állami felsővezető csatlakozhatott. Emellett eseti felkérések szerint készültek stratégiai anyagok és elemzések, továbbá szakmai háttéranyagok miniszterelnöki, illetve nemzetközi találkozókra, egyéb fórumokra. Ilyen fórum volt például a legsúlyosabb járványhelyzet idején a kórházigazgatók tájékoztatása, amelynek egyik anyagát szintén ez a munkacsoport készítette. Az ITM felkérésére 2020 augusztusában készült el angol és magyar nyelven a Vállalati Fehér Könyv (Bognár et al. 2020), amely a gazdálkodó szervezetek számára gyakorlati útmutatóként szolgált a 2. járványhullámra való felkészüléshez.

A második hullám tanulságai

A most közzétett tanulmány a második hullám jellemzőit veszi sorra, amely hivatalosan 2020. június 22. és 2021. január 24. között zajlott Magyarországon. Népegészségügyi jelentőségét az adja, hogy az első hullámnál jóval nagyobbnak bizonyult: a laboratóriumi vizsgálattal megerősített COVID-19 esetek száma 356 197 fő volt (100 000 lakosra vonatkoztatva: 3 592 fő, a 2021. április 13. 7 órai állapotnak megfelelően), mely az első járványhullámban regisztrált esetszám 87-szerese.

Az országos R érték átmeneti 1,0 fölé emelkedését 2020 augusztusának első két hetében észleltük először egy Veszprém megyei halmozódás kapcsán, mely már a második hullám fenyegető gyorsulásának előjele volt. 2020. augusztus 26. körül ismét 1,0 fölé emelkedett az R érték, majd szeptember elején rövid időre 2,0 fölé, ami az importált esetek nélkül is fennállt – írják a szerzők. A szerzők közül a Portfolio tavaly augusztusban (épp a második járvány berobbanásának elején) készített interjút Röst Gergellyel, majd október végén (a második hullám felfutó szakaszában) Oroszi Beatrixszal.

A járványhullám kezdetén elsősorban a fiatal felnőtt korcsoportokban terjedt a fertőzés, azonban – ahogyan azt a nemzetközi tapasztalatok és a kutatócsoport is előrevetítette - a fiatalokról a járvány szeptember folyamán fokozatosan az idősebb korosztályokra is átterjedt. Mintegy 3 héttel azután, hogy az R-érték augusztus utolsó hetében tartósan 1,0 fölé emelkedett, a regisztrált halálos kimenetelű COVID-19 esetszámok növekedése is elindult. A 2. járványhullám során összesen 12 226 megerősített COVID-19 eset halálát jelentették, ami az első hullámban regisztrált halálesetek számának 21-szerese – emlékeztetnek a kutatók. A 2. járványhullámban regisztrált 356 197 fő közül 12 945 esetben a megbetegedés halállal végződött, a nyers letalitás (100 megerősített COVID-19 esetre vonatkoztatva) 3,6% volt országosan. Az elhunytak 83,9%-a (10 862 fő) 65 éves vagy idősebb, 16,0%-a (2 072 fő) 25-64 éves és 11 fő (0,1%) 15-24 éves. A nyers letalitás a 80 éves vagy idősebbek között volt a legmagasabb (23,4%), őket követte a 65-79 éveseké (12,8%) és az 50-64 éveseké (2,1%). Nem fordult elő haláleset a 18 évesnél fiatalabbak között.

Fontos kitérni arra is, hogy tavaly ilyenkor még nem álltak rendelkezésre védőoltások, a terjedés megelőzésére a korlátozó (kombinált, nem-farmakológiai) intézkedések álltak rendelkezésre: távolságtartás a közeli kontaktusok számának csökkentése érdekében, az egyéni védekezés (maszkhasználat, kézhigiéné), valamint az esetek járványügyi felderítése és felügyelete (pl. a betegek izolálása, a kontakt személyek karanténba helyezése). Ez utóbbihoz megfelelő tesztelési kapacitásra, képzett járványügyi szakemberekre, valamint hatékony és precíz kontaktuskutatásra van szükség, amely az új fertőzöttek detektálását és lehető leggyorsabb elkülönítését teszi lehetővé – mutatnak rá a szerzők, akik arra is rámutatnak, hogy

a betegek időben történő elkülönítésével, a tünetmentes fertőzöttek karanténba helyezésével csökkenthető a fertőzés átadási lehetőségének időtartama, ezért ezek a járványügyi intézkedések - ha legalább 80%-ban megtörténnek - az R-érték csökkentésének egyik fontos eszközei.

Ha viszont túl későn történik a betegek elkülönítése és a tünetmentes fertőzöttek karanténba helyezése, akkor annak járványügyi eredménye minimális lesz, miközben a társadalomra és gazdaságra rótt teher megnő, mivel feleslegesen vonják ki az embereket a munkából, tanulásból – olvasható a tanulmányban, amely egy későbbi járványkezelés szempontjából is fontos üzenet.

A legfontosabb járványügyi mutató

A reprodukciós szám (R) az egyik legfontosabb indikátor. Az alap reprodukciós szám (R0) azt mutatja meg, hogy egy fertőzött személy közvetlenül hány további embert fertőz meg a fertőzőképessége teljes időtartama alatt egy teljesen fogékony populációba bekerülve. Ez fejezi ki a járvány teljes terjedési potenciálját. A reprodukciós szám tehát idővel változik, attól függően, hogy a járvány terjedése éppen gyorsul (R>1), lassul (R<1) vagy elérte a csúcsát illetve stabilizálódik (R≈1). Ezt nevezzük effektív reprodukciós számnak, aktuális értéke pedig hasznos információ nemcsak a helyzetértékeléshez, de az előrejelzések készítéséhez és a szcenárió-elemzéshez is, mivel ez jellemzi leginkább a járvány terjedési ütemét egy adott intézkedési, védekezési szint mellett.

A szerzők azt is megemlítik, hogy az 1000 lakosra jutó elvégzett tesztek száma augusztus végétől szeptember közepéig megduplázódott, majd mintegy 3 hétig stagnált illetve csökkent. A növekvő járványügyi szükségletek kielégítésére 2020. október 8-tól széles körben elérhetővé váltak az újgenerációs antigén-gyorstesztek, melyek egy hónap alatt ismét megduplázták a naponta végzett tesztek számát. Sajnos azonban ez a tesztkapacitás-bővítés sem tudta már ellensúlyozni a járvány gyorsuló terjedését tükröző pozitív tesztarány növekedést.

Az ábra, ami után a kormány cselekedett

A tanulmány felidézi a második járványhullám egy kritikus fontosságú pontját, döntési helyzetét is (igaz, nem így fogalmaz, de utal rá). A projektcsapat folyamatosan készített modellezést a járványhullám várható alakulásáról (készít azóta is) és így tettek november elején is, amikor már régóta exponenciálisan növekedett a járvány. November 7-én este Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent egy videó, amelyben arról számolt be, hogy tudós tanácsadó urakkal tárgyalt. A videófelvételeken jól látható (és cikkünk borítóképen is erről szerepel egy részlet), hogy a magas szintű megbeszélésen a miniszterelnök mellett Gulyás Gergely és Rogán Antal miniszterek voltak jelen, a szakértői oldalon pedig Röst Gergely matematikus, Szócska Miklós korábbi egészségügyi államtitkár, valamint Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A videó részleteiből annyi látható még, hogy a tudósok levetítettek egy (Oroszi Beatrix, Röst Gergely és Palkovics László által jegyzett) prezentációt a Covid-19 járvány helyzetértékeléséről, melyben előrejelzéseket és javaslatokat is tettek.

Ez az esemény meghatározó pont a védekezés későbbi folyamatában, ugyanis alig két nappal később, november 9-én Orbán Viktor újabb Facebook videóban jelentette be a november 11-étől érvénybe lépő erőteljes korlátozásokat. A mostani tanulmányból viszont bepillantást kaphatunk abba, hogy mi volt az az egyik lényeges információ, ami alapján a kormány meghozta a szigorító lépéseket. Röst Gergely matematikus bemutatott egy november 5-én készített előrejelzést többek között a kórházban ápoltak számára vonatkozóan, amiből kiderült, hogy karácsonyra lezárások nélkül 12 ezer fő felett lehet a kórházban ápoltak száma Magyarországon (pontozott görbe az alábbi ábrán). Ezt az ábrát idézi most fel a tanulmány, amelyen az a forgatókönyv is szerepel, hogy hogyan alakulna a kórházi ápoltak száma, ha megvalósulna egy 20%-os kontaktuscsökkenés korlátozó intézkedések nyomán (folytonos görbe). A tanulmány készítői most utólag ráhelyezték a tényadatokat is, amiből jól látható, hogy a védelmi intézkedések hogyan törték meg a felfelé ívelő szomorú trendet.

A tanulmány ezen a ponton megállapítja:

a november 7-én bemutatott ábra és a vonatkozó diszkusszió fontos támpont volt a november 11-i, Ausztriához hasonló intézkedéseket foganatosító döntéshez.

A következő fontos pont a második hullámban januárban volt, amikor a tudósok már érzékelték, hogy a fertőzőképesebb brit variáns megjelenése alapjaiban változtatja meg a modellezés keretrendszerét. Már január elején látták a tanulmány szerint, hogy a B.1.1.7 variáns az akkor fennálló intézkedések mellett is képes lehet új hullámot okozni, de ennek időzítése és nagysága akkor még nem volt világos. A tanulmány szerzői most felidézik, hogy már akkor javasolták a variánsok elterjedtségének monitorozását többféle módszerrel is (S-gén negativitás PCR-teszteken, illetve szisztematikus génszekvenálás), ami lehetővé tette volna a pontos előrejelzést. Azt is megállapítják ugyanakkor, hogy ez azonban sajnos nem valósult meg.

A jelek pedig azt mutatják, hogy ebben a tekintetben azóta sem történt változás.

Készüljünk fel, tanuljunk az eddigiekből!

Mindezekre a tapasztalatokra építve a tanulmány szerzői javaslatokat, feladatokat is megfogalmaznak, amelyeket a döntéshozóknak meg kellene lépniük. A fentebb bemutatott folyamatokból is látható, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a vészharangok mikor és hogyan konganak. Egy jól felépített járványügyi survaillance rendszer ennek a riasztásnak, a figyelemfelhívásnak a feltételeit teremti meg. Kijelenthetjük, hogy a járványügyi rendszer felkészültsége alapvetően határozza meg a teljes védekezés sikerességét. Ezért ha azt akarjuk, hogy a védelmi rendszerünk még ütőképesebb legyen, akkor az alapoknál kell kezdeni a védekezés megerősítését.

A tanulmány ennek érdekében bemutatja, hogy a modern survaillance rendszerek milyen elvárásoknak kellene megfelelniük és azt is felvázolja, hogy milyen kívánatos helyzetbe kellene eljutni.

Ahhoz, hogy a további járványhullámokat, vagy legalább az országos lezárásokat megelőzhessük, fejleszteni kell a készültséget, a járványügyi rendszereinket, és ezen belül is az észlelés, előrejelzés rendszerét. Az erre a célra allokált források minden bizonnyal bőven megtérülnének, mert így csökkenteni lehetne a gazdaság lezárásával sújtott napok számát – írták a szerzők, akik ennek megfelelően 15 pontból álló javaslatcsomagot készítettek.

Rövid távon: további COVID-19 hullámok megelőzése:

Újonnan felbukkanó, különös aggodalomra okot adó vírusvariánsok surveillance rendszerének felállítása, genomszekvenálási képességek fejlesztése. Hatékony és eredményes területi járványügyi munka. Az COVID-19 esetek felderítése, laboratóriumi megerősítése ne csak diagnosztikus célból történjen, hanem a tesztelést stratégiai célból járványügyi helyzetértékelésre (surveillance), járványmegelőzésre, a járvány megfékezésére (esetek és kontaktok azonosítására elkülönítésre és karantén intézkedésekre, vagy éppen annak kiváltására), járványgócok felszámolására is használják. A jelenleg alkalmazott védőoltások hétköznapi körülmények közötti hatásosságának monitorozása megfelelő epidemiológiai módszertannal. A kockázatkommunikáció és kríziskommunikáció fejlesztése, hiteles forrásokra, szakmai bizonyítékokra, tudományos konszenzusra támaszkodva. A lakosság kevésbé tájékozott speciális rétegeinek (idősebb korcsoportok, internetet nem használók, kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetűek stb.) célzott elérése a számukra hasznos járványügyi ismeretek (egyéni védekezés, oltások fontossága stb.) átadása céljából.

Hosszú távon: jövőbeli pandémiák megelőzése

Átfogó pandémiás felkészülési terv készítése, mely kiterjed az egészségügyi szempontokon túl a társadalmi és gazdasági károk csökkentésére is. A lakosság és az egészségügyi dolgozók rezilienciájának növelése a jövőbeli világjárványok káros következményeinek csökkentésére. A járványügyi hálózat megújítása (minőségi és mennyiségi szempontok szerint egyaránt). Magyar epidemiológusok képzése a legjobb külföldi egyetemeken és programokban, akik nemzetközi szintű tudományos együttműködésekre és publikációs teljesítményre is képesek, és számukra perspektivikus hazai életpálya biztosítása. Paradigmaváltás a járványügyben: a hagyományos, kizárólag egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberekből álló járványügyi elemzői és felderítői csoportban való gondolkodásról elmozdulás a multidiszciplináris, többféle kompetenciával rendelkező szakértői csoportok irányába. Többszintű surveillance kialakítása: kis információ tartalmú, gyors, általános adatszolgáltatási kötelezettséggel, valamint kijelölt, reprezentatív őrszemhelyek részletes, minőségi adatszolgáltatásával. Innováció: új típusú surveillance-ok felállítása, új technológiákon alapuló módszerek (pl. okostelefonok által támogatott kontaktuskutatás, járványügyi vizsgálat stb.) bevetése a világjárványok előrejelzésére, megelőzésére és megfékezésére. Az egészségügyi informatikai rendszerek hasznosságának, minőségének, kapcsolatának és terhelhetőségének javítása. Felkészítésük alapvető, rutinszerű adatgyűjtésekre (interfészeken keresztül), elemzésre és automatikus jelzésadásra. Az alapadatokhoz képest mutatott szignifikáns eltérést azt az informatikai rendszerek emberi beavatkozás nélkül legyenek képesek megfelelő szakmai pontokon jelezni. Ily módon a szakemberek tehermentesíthetők volnának az adatgyűjtések adminisztratív terhe alól, az adatokból értékelhető információk születnének a napi munkavégzés támogatására, és a szakemberek a jelzés értékelésére, validálására, kivizsgálására és a problémák megoldására fókuszálhatnának. Magas színvonalú tudományos-kutatói háttér fenntartása (akkor is, amikor éppen nincs járvány). A surveillance-rendszer és járványmatematikai modellezés egységes keretrendszerben történő fejlesztése (lásd a lenti ábra). Az epidemiológiai felderítés információinak és előrejelzéseinek rendszerszintű becsatornázása a napi döntéshozatalba, és rendszeres visszacsatolások a döntéshozóktól (lásd a lenti ábra).

A kutatók összességében megállapítják, hogy pandémia egyik fontos tanulsága, hogy arányos, célzott és eredményes intézkedéseket csak a gyorsan változó járványügyi helyzet pontos ismeretének a birtokában lehet hozni. Ehhez pedig

fejlett és átfogó surveillance-rendszerekre van szükség Magyarországon is.

Az adat nem létezik magától, azt „el kell készíteni”, és minél nagyobb hozzáértéssel készítik el, annál jobb minőségű lesz, így az azon alapuló helyzetértékelések és előrejelzések annál pontosabb képet fognak visszatükrözni a valóságról. A második tanulság szerintük, hogy fontossá váltak a járványügyben a matematikai modellek. A harmadik tanulság és egyben javaslat pedig, hogy a tudás és szakértelem rendelkezésre állása mellett arra is szükség van, hogy ezek olyan támogató rendszerbe kerüljenek, ahol a szükséges feltételek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés biztosított. Az ITM nemcsak létrehozta, hanem folyamatosan támogatta is a projekt működését, biztosítva a szakemberek számára a megfelelő környezetet, valamint elősegítette a disszeminációt és az eredmények becsatornázását a döntéshozatalba.

Az epidemiológiai kockázatértékelés és matematikai modellezés, szcenárióelemzés rendszereit a továbbiakban is egységes keretrendszerben érdemes fejleszteni annak érdekében, hogy a matematikai modellek gyakorlatiasak, realisztikusak legyenek – fogalmaznak a szakértők.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) tudományos szakemberekkel tanácskozik a Karmelita kolostorban 2020. november 7-én. Mellette Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (b), Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b3), szemben Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati karának dékánja (j) és Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem járványtannal foglalkozó matematikusa (j2). Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda