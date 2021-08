Fontos rendelet jelent meg: a kormány már nagyon készül a családoknak ígért pénzosztásra

A közlöny péntek esti számában megjelent, Orbán Viktor által jegyzett kormányrendelet automatikus és gyorsabb adatszolgáltatást ír elő a NAV felé az államkincstár részéről az szja-tervezetek összeállítása érdekében. Mindez arra utal, hogy a kormány már készül a 2022 elejére meghirdetett jövedelemadó-visszatérítési támogatás kifizetésére.

Érdekes kormánydöntés jelent meg a péntek esti közlönyben "a Kormány 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról" címmel.

Ennek első paragrafusa kimondja például, hogy "az állami adó- és vámhatóság részére a személyijövedelemadó-bevallási tervezetek összeállítása, valamint az összevont adóalapot csökkentő, az összevont adóalap adójából igénybe vehető kedvezmények érvényesítésének ellenőrzése, a jogosulatlan igénybevétel visszaszorítása érdekében a 2. és 3. § szerinti szervek automatikus adatszolgáltatást teljesítenek".

Vagyis a cél, hogy a NAV gyorsabban hozzájusson, automatikusan bizonyos adatokhoz az szja-bevallások összeállítása érdekében.

A döntés értelmében az államkincstárnak kell havonta adatot szolgáltatnia, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, azoknak a magánszemélyeknek az adatairól, akiknek a tárgyhónapban családi pótlékot folyósított. Az államkincstár ezt az új típusú adatszolgáltatást első alkalommal 2021. november 5. napjáig teljesíti a 2021. január 1-jétől 2021. október 31-éig rendelkezésre álló adatokról.

Az adatszolgáltatás tartalmazza

a) a jogosult, az ellátásra jogosító gyermek természetes személyazonosító adatait, és ha rendelkezésre áll, az adóazonosító jelét;

b) a jogosult házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét, ha az rendelkezésre áll;

c) a jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára vonatkozó adatot;

d) az ellátásra jogosító gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó adatot;

e) a jogosult és az ellátásra jogosító gyermek lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatot;

f) a jogosult házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozóanrendelkezésre álló adatot

A rendelet arról is szól, hogy a NAV megkeresésére 8 napon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az alábbi adatokról:

a Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába élettársként bejegyzett magánszemélyek aa) természetes személyazonosító adatairól, ab) élettársi kapcsolat fennállásáról, annak kezdő időpontjáról, illetve megszűnése időpontjáról;

az Országos Kórházi Főigazgatóság az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján a magánszemély nyilatkozatában a várandósságra vonatkozóan közölt adatok megerősítése érdekében a várandósság tényéről, valamint, ha az rendelkezésre áll, a várandósság 91. napjának betöltéséről;

az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető szerv az elektronikus anyakönyvnek a házassággalösszefüggésben nyilvántartott adatai közül ca) a házastársak természetes személyazonosító adatairól,cb) a házasságkötés időpontjáról, cc) a házasság megszűnésének, felbontásának vagy érvénytelenné nyilvánításának tényéről, időpontjáról.

Bár a rendeletben pontosan nem olvasható ki, hogy ezzel a döntéssel valójában milyen szándékai vannak a kormánynak, azonban feltételezéseink szerint két oka lehet ennek. Egyrészt a gyorsabb adatszolgáltatásnak köszönhetően az esetleges (szja-kedvezményeket érintő) visszaélésekről rövidebb időn belül értesülhet a NAV és ennek köszönhetően gyorsabban is intézkedhet, szükség esetén szankcionálhat.

Másrészt viszont a rendelet összefügghet akár a 2022-re tervezett szja-visszatérítési támogatással is. Mint ismeretes, Orbán Viktor júniusban jelentette be, hogy 2022 január-februárjában a gyermeket nevelő szülőknek visszaadná a kormány a 2021-es év után befizetett személyi jövedelemadó összegét, ha a GDP-növekedés eléri az 5,5%-ot. Ez utóbbi feltétel teljesülése borítékolható, ezért a kormánynak fel kell készülnie az idei évben befizetett szja jövő évi kifizetésére, technikailag is, a mögöttes rendszerek alkalmassá tételével.

Már a bejelentés alkalmával rámutattunk ugyanis arra, hogy a munkavállalók előző évről szóló szja-bevallási tervezetei jellemzően minden évben március közepén válnak elérhetővé (és május 20-ig van lehetőség azokat elfogadni). Ha a kormány ehhez kötné a vadonatúj családtámogatás kifizetését, akkor nem lenne lehetőség a kormányfő által beígért január-februári kifizetésre. A most megjelent rendelettel létrehozott gyorsabb adatgyűjtés viszont már lehetőséget adna erre. A mostani döntéssel a NAV elméletben képes lehet arra, hogy már január első napjaiban megállapíthassa a munkavállalók 2021-ben teljesített személyi jövedelemadó befizetését, melynek visszautalását egyszerűen meg tudná oldani a gyermekes családok számára, hiszen addigra már azok az adatok is a birtokában lesznek, hogy mely családok nevelnek gyermeket (ugyanis csak ők jogosultak a visszatérítésre).

