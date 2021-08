Kell-e félnünk az ikerdeficittől?

Az államháztartási hiány a költségvetési hiánycél és az előrejelzések szerint 2021-ben és 2022-ben is meghaladhatja a GDP 3 százalékát, miközben a folyó fizetési mérleg egyenlege jelenleg csak enyhe többletet mutat. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben kell-e tartanunk az ikerdeficit kialakulásától. Ennek megválaszolásához bemutatjuk, hogy a 2000-es évek elején milyen tényezők vezettek az ikerdeficit kialakulásához és röviden áttekintjük, hogy jelenleg fennáll-e a jelenség kialakulásának kockázata. Megállapításaink szerint a 2000-es évek elején kialakuló ikerdeficitet – más egyéb tényezők mellett - az állam magas hiánya, a lakosság elégtelen szintre csökkenő megtakarítása, és a kedvezőtlen gazdasági környezet okozta. A jelenlegi előrejelzések szerint a lakossági megtakarítás a közeljövőben is számottevő marad miközben a folyó fizetési mérleg többlete emelkedik, így az ikerdeficit probléma kialakulásának esélye alacsony. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy vannak olyan folyamatban lévő intézkedések melyek növelhetik a probléma kialakulásának kockázatát.

A magyar gazdaság az évezred elején komoly egyensúlytalansági problémával állt szemben: a folyó fizetési mérleg egyenlege – vagyis a gazdaság külső egyensúlyát jellemző egyik legfontosabb mutató – az ezredfordulótól kezdve a nagy pénzügyi válságig jelentős hiányt mutatott. A helyzetet tovább súlyosbította 2002-től kezdve a „fiskális alkoholizmus”: a költségvetési hiány 2002 és 2006 között minden évben meghaladta a GDP 6 százalékát. Ennek hatására 2002 és 2006 között a klasszikus ikerdeficit probléma – egyidejűleg jelentős államháztartási és folyó fizetési mérleg hiány – jellemezte a hazai gazdaságot (1. ábra). Ebben érdemi változást csak a folyó fizetési mérleg 2008-as – gazdasági válság hatására végbemenő javulása – hozott, mellyel a hazai gazdaság kikerült a korábbi években látott ikerdeficitből.

Mi állt a 2000-es évek elején kialakult ikerdeficit mögött?

Az adatok alapján ezt elsősorban a költségvetési kiadások növekedése magyarázta. Ennek hátterében főként a személyi kiadások (közalkalmazotti bérnövekedés, illetve minimálbéremelések miatti) emelkedése, valamint a (pl. a 13. havi nyugdíj miatt is megemelkedő) pénzbeli transzferek számottevő bővülése (2. ábra) állt. A minimálbér emeléshez kapcsolódóan érdemes hozzátenni, hogy a költségvetés egyenlegét tovább rontotta az is, hogy 2002 szeptemberétől a minimálbér összegéig SZJA mentességet vezettek be, ami a költségvetés bevételi oldalán keresztül is rontotta az egyenleget.

A folyamatok mélyebb elemzéséhez érdemes azt is megvizsgálni, hogy a gazdaság különböző szektorainak nettó pénzügyi megtakarítása összességében hogyan járult hozzá a külső egyensúlyi pozíció változásához. A szektorok megtakarítási pozíciója szerint vizsgálva a folyó fizetési mérleg stabil egyenlege mögött 2000 és 2008 között jelentős átrendeződés zajlott le (3. ábra): a költségvetési hiány nagymértékű emelkedésének külső egyensúlyt rontó hatását a lakosság – egyes években nulla közelébe – csökkenő nettó pénzügyi megtakarítása is súlyosbította, amit a vállalatok finanszírozási igényének visszaesése (pozitív finanszírozási képességbe fordulása) ellentételezett.

Megjegyzés: a lakossági pénzügyi megtakarításra vonatkozó adatok nem tartalmazzák a lakosság magánnyugdíjpénztári befizetéseit

A folyó fizetési mérleg tartósan magas hiányának – és így az ikerdeficit kialakulásának – hátterében a lakossági megtakarítás jelentős mérséklődése és az állam magas hiányának együttállása húzódott meg. A lakosság nettó pénzügyi megtakarításának alakulását részletesebben vizsgálva látható, hogy a szektor mutatójának csökkenése elsősorban - az ingatlanciklussal összhangban - felfutó hitelezésre vezethető vissza, amit a kamattámogatott lakáshitelek után egyre nagyobb mértékben a devizahitelezés fűtött.

A háztartási hitelezés bővülése mögött több motívum is meghúzódott. Egyrészt a kedvező növekedési környezetben optimista háztartások a jövőbeli jövedelmi, vagyoni helyzetüket kedvezőnek ítélték meg, így egyre bátrabban adósodtak el, amit tovább támogatott a korábbi kondícióknál jóval kedvezőbb kamatozású, de jelentős árfolyamkockázatot hordozó, devizaalapú hitelek kihelyezése is.

A lakossági szektor mutatóit követően fontos azt is megvizsgálni, hogy a korábban állami kiadásokat is növelő intézkedések – pl. minimálbéremelés – milyen hatással volt a vállalati szektor mutatóira. A 2000-es évek elején végrehajtott minimálbér-emelés (melynek szintje részben a gazdaság fehérítése céljával 2000-ről 2002-re megduplázódott) rontotta ugyan a vállalatok által kifizetett jövedelmek hozzáadott értéken belüli arányát, ugyanakkor ez a hatás csak átmeneti volt (4. ábra), és 2002 után már nem volt látványos hatása. Továbbá a vállalatok GDP-arányos rendelkezésre álló jövedelme még átmenetileg sem csökkent, így a minimálbéremelés vélhetően a szektor megtakarítási pozícióját sem befolyásolta jelentősen.

A háztartások pénzügyi megtakarításának csökkenése és a vállalatok finanszírozási képességének emelkedése a GDP felhasználási oldalán is tükröződött (5. ábra). A 2000-es évek elején ennek hátterében több tényező is állt. A kedvező jövedelemi kilátásokkal összhangban emelkedő lakossági hitelfelvétel nemcsak az újlakásépítések dinamikáját növelte, hanem amellett azt is lehetővé tette, hogy a háztartások GDP-arányos fogyasztási rátája is emelkedhessen. Eközben a (beruházást és készletfelhalmozást is tartalmazó) bruttó felhalmozási ráta csökkent, ami a vállalati jövedelmek enyhe emelkedése mellett szintén hozzájárult a vállalati pozíció javulásához.

A folyó fizetési mérleg magas hiánya ugyanakkor részben kormányzati intézkedésekre is visszavezethető. A megvalósult minimálbér-emelések és 13. havi nyugdíj – az alacsonyabb jövedelmi tizedekben jellemzően alacsony megtakarítási ráta és a fogyasztás szerkezete miatt – az import emelkedésével járt, ami önmagában a folyó mérleg romlásának irányába hatott. Ennek hatását azonban némileg ellensúlyozta a 2000-es évek elején, hogy a korábban mérséklődő államadósság miatt az állam külföldi kamatkiadásai még csökkentek.

Összességében az adatok alapján úgy tűnik, hogy az ikerdeficit probléma kialakulása 2002-től kezdődően több tételhez kötődött:

az államháztartás tartósan magas hiányát okozó keresletnövelő/gazdaságélénkítő intézkedések, pl. minimálbéremelések, nyugdíj növelése, állami alkalmazottak béremelése

okozó keresletnövelő/gazdaságélénkítő intézkedések, pl. a kereslet növekedése és a felfutó ingatlanhitelezés, valamint az újlakásépítések bővülése lakossági oldalról a nettó megtakarítás mérséklődésében csapódott le – és mivel a háztartásokat nem ösztönözték megtakarításaik növelésére, így nem tudták finanszírozni az államháztartás megemelkedett hiányát

csapódott le – és mivel a háztartásokat nem ösztönözték megtakarításaik növelésére, így nem tudták finanszírozni az államháztartás megemelkedett hiányát a vállalatok finanszírozási képességére a minimálbér emelésének csak átmeneti hatása volt, azonban a magas kamatkörnyezet és dráguló munkaerő összességében kedvezőtlen beruházási klímát alakított ki, aminek hatását csak fokozta, hogy a folyó fizetési mérleg hiány finanszírozása – FDI helyett – egyre inkább külső eladósodás felé tolódott el

Kell-e félnünk az ikerdeficittől az előttünk álló években?

Számos olyan tényező van, melyek csökkentik az ikerdeficit kialakulásának veszélyét:

A lakosság esetén enyhén mérséklődő, de tartósan magas pénzügyi megtakarításra számítunk, így a lakosság várhatóan a jövőben is – legalábbis részben – finanszírozhatja az államháztartás hiányát. Ugyanakkor kockázatot jelenthet a megtakarítási ráta hirtelen, gyors csökkenése (ami nem a felhalmozott pénzügyi eszközök elköltését jelenti, csupán azt, hogy a lakosság új jövedelméből egyre kevesebbet takarít meg).

így a lakosság várhatóan a jövőben is – legalábbis részben – finanszírozhatja az államháztartás hiányát. Ugyanakkor kockázatot jelenthet a megtakarítási ráta hirtelen, gyors csökkenése (ami nem a felhalmozott pénzügyi eszközök elköltését jelenti, csupán azt, hogy a lakosság új jövedelméből egyre kevesebbet takarít meg). A lakossági megtakarítások fennmaradását állami intézkedések és vonzó befektetési formák is támogatják. A felkínált állampapírok között, lépcsőzetesen emelkedő magas kamatozású, likvid eszközök mellett inflációt követő kamatozású, és eurós megtakarításokat is lehetővé tevő állampapírokat is találhatnak a háztartások.

A felkínált állampapírok között, lépcsőzetesen emelkedő magas kamatozású, likvid eszközök mellett inflációt követő kamatozású, és eurós megtakarításokat is lehetővé tevő állampapírokat is találhatnak a háztartások. Az államháztartás magas hiányát jelenleg – részben a visszafogott beruházásoknak köszönhetően – a vállalati szektor pozitív finanszírozási képessége is finanszírozza. A várakozásaink szerint a vállalati beruházások emelkedése a szektor finanszírozási képességének mérséklődésével járhat majd. A megnövekvő vállalati kereslet túlfűtöttségi kockázatot hordozhat, melyet a költségvetési hiány mérséklődése ellensúlyozhat.

– részben a visszafogott beruházásoknak köszönhetően – A várakozásaink szerint járhat majd. A megnövekvő vállalati kereslet túlfűtöttségi kockázatot hordozhat, A júniusi Inflációs jelentésben megjelent legfrissebb előrejelzésünk szerint – a hazai termelési kapacitások növekedésével, a turizmus fokozatos helyreállásával, illetve a vírus elleni védekezéshez szükséges import mérséklődésével összhangban külkereskedelmi aktívumunk, és így – a folyó fizetési mérleg többletének további emelkedésére számítunk az előrejelzési horizonton.

Ugyanakkor több olyan – már folyamatban lévő, vagy még csak bejelentett – intézkedés is van, amik potenciálisan növelhetik az ikerdeficit kialakulásának kockázatát:

A várható minimálbér-emelések, valamint a 13. havi nyugdíj hatására megvalósuló nyugdíjemelés részben az alacsonyabb jövedelmi tizedek fogyasztási szerkezete és alacsony megtakarítási határrátája miatt az import emelkedésével járhat.

valamint a hatására megvalósuló nyugdíjemelés részben az és alacsony megtakarítási határrátája miatt az járhat. Ha a babaváró hiteleket nagyobb arányban költik a háztartások magas import arányú fogyasztásra – pl. műszaki cikkekre vagy külföldi nyaralásra – úgy ez a lakossági megtakarítás mérséklődését és az importon keresztül a folyó fizetési mérleg romlását okozhatja.

– pl. műszaki cikkekre vagy külföldi nyaralásra – úgy ez a lakossági megtakarítás mérséklődését és az importon keresztül a folyó fizetési mérleg romlását okozhatja. Amennyiben a gyermekes családok SZJA visszatérítését a háztartások a vártnál kisebb arányban (vagyis csak kevesebb mint felét) takarítják meg, úgy a várakozáshoz képest kisebb lehet a folyó fizetési mérleg többlete.

A szerzők a Magyar Nemzeti Bank munkatársai.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images