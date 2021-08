Felépülés a koronavírus-járványból: Magyarország most épp a 3. a rangsorban

A világ legnagyobb példányszámú gazdasági újságja havonta frissített listáján (Nikkei COVID-19 Recovery Index) három csoportba sorolt mutatók szerint rangsorolja a világ országait, egy adott időpillanatban. Mindhárom csoportban 3 mutatót vizsgál a módszertani leírása szerint:

A fentiek alapján nem nehéz megállapítani, hogy ezt a mutatót nehezen lehet a járványkezelés sikerességét kifejező mutatónak nevezni (ahogyan az a mi cikkünk első verziójában is szerepelt tévesen, ezért olvasóinktól elnézést kérünk). Nem ad ugyanis átfogó képet egy ország járványkezelésének sikerességéről:

A Nikkei által kidolgozott módszertan leginkább egyfajta normalitási mutatószámnak tekinthető, vagyis, hogy az adott időpillanatban a 120 országot milyen mértékben terheli a járvány.

Az előző havi 5. helyezés után Magyarország az augusztusi rangsorban a 3. helyre lépett előre, Kína és Új-Zéland mögé. Hosszú idősort egyébként nem lehet fellelni a mutatóról az interneten, legutóbb július elején közölt ilyen rangsort a japán lap.

Japán a 48. helyről a 83. helyre zuhant vissza a Nikkei rangsorában. A távol-keleti szigetországban szerdán 14 207 fővel rekordot döntött a 24 órán belül azonosított új koronavírus-fertőzések száma.

The Nikkei COVID-19 Recovery Index ranks more than 120 countries and regions on infection management, vaccine rollouts and social mobility.Now, Japan slips to 83rd in Nikkei COVID index amid subdued Olympics (Data as of July 31) #COVID19