Novák Katalin: gyerekenként 40 ezer forintos támogatás jár egyes családoknak

Tudták, hogy igényelhetnek támogatást a bölcsődébe járó gyermekük után? – teszi fel a kérdést friss Facebook-videójában Novák Katalin családügyi mininszter.

Most is kérhetnek 40 ezer forintos támogatást azok a munkába visszatérő szülők, akik gyermeküket nem önkormányzati családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, bölcsődében vagy mini bölcsődében helyezik el. Egy szülő több gyermekre is kaphat anyagi hozzájárulást. A kérelmet a Magyar Államkincstárnál lehet benyújtani elektronikus formában.

A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított, a kevésbé fejlett régiókban uniós társfinanszírozás, a Közép-magyarországi Régióban pedig hazai költségvetési forrás révén.

A kiadott közlemény tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.11-18) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, illetve a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló program keretében nyújtandó vissza nem térítendő támogatás feltételeiről, lebonyolítási módjáról, és speciális követelményeiről.

A támogatás keretében a Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig támogatást nyújt a munkahelyi, illetve családi bölcsődékben elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük.