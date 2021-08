Prioritást kapnak a Sinopharm-vakcinával oltott idősek a harmadik oltáson

A dokumentum alapvetően a harmadik oltás felvételéhez szükséges tájékoztatóként szolgál, és a következőképpen néz ki:

A tájékoztató dokumentum lényeges eleme, hogy az szerepel benne: egészségügy okból prioritást élveznek a Sinopharm-vakcinával oltott 60 év feletti magyarok. Ez az első közvetett kormányzati elismerése annak - az elmúlt hónapokban kicsúcsosodott - problémának, hogy a kínai védőoltással oltott idősek jelentős részénél (egyharmaduknál/egynegyedüknél) nem alakult ki védettség a koronavírussal szemben.

Nagyon fontos, hogy a kormány még időben beismerte a Sinopharm-vakcinával oltott idősek kritikus helyzetét, főleg annak fényében, hogy most már a kormány is azzal számol, hogy Magyarországra is hamarosan megérkezik a negyedik hullám. Egy esetlegesen újra fellángoló járványhelyzetben a vírusnak kiszolgáltatott célcsoport lenne ez az idős korosztály, az ő harmadik oltásuk ezért mindenképpen kedvező fejlemény a fertőzés terjedésének megakadályozása szempontjából.

