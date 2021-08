Újabb kemény hét áll a Fed előtt: ismét izgulhatnak az amerikai jegybankban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A héten teszik közzé az Egyesült Államokban a júliusi inflációs adatot. A fogyasztói árindex már az előző hónapban is 5% felett állt, és a várakozások szerint ez júliusban sem alakul másképp. A Fed számára rendkívül fontos adatról van szó, az amerikai jegybank ugyanis a túl magas infláció miatt kényszerül szigorításra, amit az előretekintő iránymutatásában már el is kezdett. Fontos lesz látni, hogy júliusban az áremelkedés lassulást, vagy gyorsulást mutat-e. Nemcsak az Egyesült Államokban, itthon is közzéteszik a friss árstatisztikákat júliusból.