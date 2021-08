Étolaj, paradicsom, krumpli: megmutatjuk, kinek fáj legjobban a még mindig kiugró infláció

Júliusban a korábbi 5 százalék feletti szintről 4,6%-ra enyhült az inflációs nyomás a KSH statisztikája szerint, de ez még mindig meghaladja a hosszútávú átlagot. A részletes adatokat böngészve továbbra is bőven találni tíz százalék feletti áremelkedést az egyes termékek esetében, még mindig jelentősen emelkedett az étolaj és a krumpli ára, de hozzájuk csatlakozott a paradicsom is júliusban.

Enyhült a nyomás, de ősszel jöhet még egy megugrás

Három hónapig zsinórban 5% felett volt az infláció Magyarországon, júniusban az 5,3%-os ráta nyolc és féléves csúcsot jelentett. Onnan aztán júliusban 4,6%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem, vagyis

enyhült ugyan a nyomás, de ez még mindig magasabb a korábban megszokottnál és meghaladja az MNB célsávját.

A csökkenés elsősorban bázishatásokkal volt magyarázható: tavaly tavasszal a világjárvány kitörésekor jelentősen zuhant az olaj világpiaci ára, amivel a magyar üzemanyagárak is csökkentek. Ez az alacsony bázis dobta meg áprilistól az inflációt. Nyáron azonban már nem volt annyira alacsony a bázis, így az üzemanyagok éves áremelkedési üteme csökkent. Átlag feletti mértékben emelkedett továbbra is a dohánytermékek ára, ami az április elején végrehajtott jövedéki adóemelésnek volt betudható, ennek hatása jövő tavaszig velünk marad.

Áralakulás (2021. júl., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,1 3,1 Szeszes ital, dohány 0,1 11,1 Ruházkodás -1,2 -0,2 Tartós fogy. cikk 0,5 3,8 Háztart. energia 0,0 0,4 Egyéb cikk, üzemanyag 1,9 8,6 Szolgáltatások 0,4 2,9 Fogyasztói árindex 0,5 4,6 Maginfláció 0,4 3,5 Nyugdíjas infláció 0,4 4,2 Forrás: KSH, Portfolio

A szakemberek előzetesen számítottak arra, hogy nyáron csökken kicsit az inflációs ráta, de így is 4% felett marad. Ugyanakkor azt is gondolják, hogy valamikor a negyedik negyedévben, jó eséllyel novemberben vagy decemberben újra az 5 százalékos lélektani határ fölé emelkedik majd az éves ráta, akár a júniusi csúcsot is megdöntheti.

De milyen termékek ára szállt el ennyire?

Már júniusban megvizsgáltuk, milyen termékek és szolgáltatások ára emelkedett a legnagyobb mértékben a KSH inflációs kosarában. Ezt megvizsgáltuk a júliusi statisztika kapcsán is, a legnagyobb drágulást változatlanul az étolaj esetében mérte a statisztikai hivatal,

egy év alatt több mint 30 százalékkal emelkedett az ára.

Jelentősen emelkedett tavalyhoz képest a paradicsom és a korai burgonya ára. Az üzemanyagok közül a 95-ös benzin több mint húsz százalékkal drágult, a gázolaj esetében valamivel kisebb volt az emelkedés mértéke. A dohánytermékek esetében pedig a már említett adóemelés okozott 10 százalék feletti drágulást.

Szintén sokakat érinthet a spagetti tészta és a csirkehús 10 százalék feletti drágulása, illetve a gyümölcsjoghurt bőven átlagon felüli áremelkedése.

Természetesen ahogy az lenni szokott, a kimagasló emelkedések mellett vannak olyan termékek és szolgáltatások, melyek ára jelentősen csökken. Egy év alatt továbbra is a szemétszállítás vezeti ezt a listát, ami a KSH összesítése szerint több mint 70 százalékkal lett olcsóbb.

Jó hír lehet sokaknak az alma és a körte jelentős árcsökkenése, de a citrom és a narancs is sokkal olcsóbb lett egy év alatt.

A szállodákban is egyre jobban zsebbe kell nyúlni

Ha az egy hónap alatt tapasztalt árváltozásokat nézzük, akkor feltűnő a sárgarépa árának emelkedése, júniushoz képest több mint 35%-os drágulást mért a KSH. Bőven átlag felett volt a szállodai szobák áremelkedése, ami az elmúlt hónapokban feloldott korlátozásoknak volt köszönhető, az újranyitással a legtöbb vendéglátóhely rögtön átárazta a szolgáltatását. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a járvány miatt a szokásos januári árváltoztatás most elmaradhatott, másrészt a szállodák próbálják visszahozni az elmúlt egy-másfél év bevételkiesésének egy részét.

Érdekesség, hogy az éves alapon nagyot dráguló korai burgonya és paradicsom ára júniushoz képest kiemelkedő mértékben csökkent. Ez arra utal, hogy elsősorban a zöldségek szezonalitása okozza a kiugró drágulást, a szezon elején drágábbak, majd fokozatosan csökken az ár.

Közép- és hosszútávon továbbra is a magas nyersanyagárak, illetve a tengeri szállítás költségei jelenthetnek inflációs nyomást. Emellett kérdés lesz majd, hogy a korlátozások eltűnésével a szolgáltatások árai hogyan alakulnak, a kereslet függvényében várható-e tartósabb drágulás.

Címlapkép: Getty Images