Most már hivatalos: Messi a PSG-ben folytatja

Kedden délután megérkezett Barcelonából Párizsba Lionel Messi. Szerda este végül hivatalosan is bejelentették az argentin sztár átigazolását.

Szerda este hivatalossá vált

Bejelentette az FC Barcelonától távozott hatszoros aranylabdás Lionel Messi szerződtetését a Paris Saint-Germain labdarúgóklub kedden este.

A PSG honlapja szerint a 34 éves csatár szerződése két idényre szól, és további egy évvel meghosszabbítható.

"Türelmetlenül várom, hogy Párizsban megkezdődjön egy új fejezet a pályafutásomban. A klub elképzelései tökéletes összhangban vannak az én ambícióimmal" - mondta első párizsi nyilatkozatában Messi.

Nasszer el-Kelaifi klubelnök úgy fogalmazott, büszke arra, hogy Lionel Messi csatlakozott a csapathoz és a családjával a francia fővárosba költözött.

Helyi médiaértesülések szerint Messi nem fogadta el a felajánlást, hogy átvegye Neymar 10-es mezszámát, ehelyett 30-asban fog játszani, miután első két idényében ebben futballozott a Barcelonában, amelynek felnőtt keretét 17 esztendő után hagyta el. A 30-as mez a kapusoknak van fenntartva, ám a PSG kérvényére a francia liga külön engedélyezte Messinek a viselését.

A Paris Saint-Germain idén nyáron már négy kiváló játékost - a közelmúltban az olasz Gianluigi Donnarummát, a spanyol Sergio Ramost és a holland Georginio Wijnaldumot - szerződtetett ingyen, hiszen mindannyiuknak lejárt a megállapodásuk előző csapatuknál.

Kedd délutáni állapotok

Sajtóértesülések szerint az argentin klasszis mindenben megegyezett a francia klubbal, és már csak az orvosi vizsgálat vár rá, mielőtt aláírják a kettő plusz egy évre szóló megállapodást, amely idényenként 40 millió eurós fizetést biztosít a futballistának.

Az FC Barcelona múlt csütörtökön jelentette be, hogy a klubnak és a játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, de a szerződés aláírása "pénzügyi és strukturális akadályok", vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. Az új megállapodást öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna, a La Liga pénzügyi szabályai azonban ennek ellenére ellehetetlenítették a hosszabbítást, mert nem felelt volna meg a fizetési maximumokra vonatkozó rendelkezéseknek.

Messi utoljára 2017-ben hosszabbított, azóta állítólag 138 millió eurót keresett szezononként. A támadó 2000 óta szerepelt barcelonai színekben, de június végén lejárt a szerződése, tehát ingyen igazolhatóvá vált. A felnőtt csapatban 2004 óta 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát egyaránt hétszer nyerte meg. Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.

A 34 esztendős Messi 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok színeiben, mindkettő klubrekord.

