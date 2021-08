Kemenesi Gábor megírta, miért fontos a harmadik oltás

A harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal való fertőzés esélyét, még a két vakcinadózishoz képest is - írja Kemenesi Gábor Facebook-posztjában, melyben izraeli tapasztalatokat mutat be.

Itt az első, való életből származó adatsor Izraelből, ahol több mint hat hónappal ezelőtt a 60 év feletti felnőtt lakosság átoltása megtörtént. Ez az adatsor most az ő esetüket szemlézi

- írja Facebook-posztjában Kemenesi Gábor.

Az ábra a delta variáns által okozott járványhullámra vonatkozik és a függőleges tengelyen a százezer főre vetített COVID-19 esetek számát (fertőzések) mutatja. Vakcina nélkül rossz a helyzet (legnagyobb esély a fertőzésre), két dózissal látványosan jobb és ami a lényeg -

a harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal való fertőzés esélyét, még a két vakcinadózishoz képest is.

Ennek a hatvan év felettiekben egyébként jól ismert gyorsabb immunmemória vesztés állhat, de mindenképpen egyértelmű bizonyíték arra, hogy van értelme ráoltatni.

"Izraelben Pfizer-rel oltottak, de az általános gyakorlati haszna a vakcináknak jól látszik. A többi esetén is hasonlóra lehet számítani, habár ott még nincs ilyen adatsor."

Harmadik oltásra fel, mert a "delta-hullám" minden eddigi jel szerint érkezik! - mondja Kemenesi.

Egy másik Facebook-bejegyzésben Kemenesi a delta variánsról értekezik:

Mint írja, a Public Health England friss jelentése szerint a Delta variáns esetében az oltottak és nem oltottak hasonló mennyiségű vírust ürítenek a felső légutakból amennyiben megfertőződnek. Ez azt jelenti, hogy bár az oltás nagyban segíti a súlyos megbetegedés kivédését, a fertőzés esélyét is csökkenti ám nem szünteti teljesen meg, így a terjedés akadályozásában a Delta variáns esetében kevésbé lehet fékező hatása. Ez egyelőre indikatív adat, de felhívja egy fontos gondolatra a figyelmünket – A delta hullámban az oltatlanokat kell leginkább megvédenünk, oltottként is figyelni, hogy ne kapjuk el és ne adjuk tovább a vírust és mindezzel óvjuk az egészségügyi ellátórendszer stabilitását is.

Amint a járványügyi helyzet indokolja a legfontosabb, amit tehetünk: (Ősszel a zárt terek használata egyre gyakoribbá válik majd, ezek különösen fontosak járványügyi szempontból.) Beltéren maszkviselés, lehetőleg jó minőségű, jó szűrőképességű, megfelelően viselve A szellőztetés nagyon fontos zárt terekben – azok a „jó” és „biztonságos” terek, ahol a légáramlás/légcsere megoldott és folyamatos vagy nagyon gyakori. Távolságtartás fontossága a cseppfertőzés miatt. Ne feledjük, azért, mert vakcináltak vagyunk még hordozhatjuk, sőt üríthetjük is a vírust (lásd a most közölt friss adatok)! Bár kétségtelenül továbbra is hatalmas előnnyel indulunk a súlyos megbetegedés és kórházba kerülés ellen.

Minden bizonnyal érkeznek majd újabb és újabb variánsok, és amennyiben a világ vakcinálása ugyanilyen egyenlőtlen mértékben halad, a komolyabb járványgócokból a vakcinált társadalmakra is mind nagyobb kockázatot jelentő variánsok születhetnek majd.Így még egy ideig emlékezzünk arra a bizonyos Svájci sajt modellre, amely nagyon szépen szemlélteti, hogy a sikeres védekezéshez mennyi mindenre van szükség egyszerre.

Mellékelt ábraként egy világtérképet is megosztott a virológus, ahol az emberek jelenlegi (Augusztus 2-i adat) maszkviselési aktivitása látszik.

A harmadik ábrán pedig A Public Health England ábrája, melyen a Delta variánssal fertőzött vakcinált és nem vakcinált egyének felső légúti vírusmennyiségének összehasonlítása látható.

Jó hír zárásként: A delta hullám is legyőzhető, mellékelve egy negyedik ábra azokról a nyugat-európai országokról ahol már sikeresen letörték a járványgörbét - az ábra jobb oldalán látható a Delta variáns százalékos aránya az új esetekben. - Ez persze kicsit sem csökkenti annak jelentőségét, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az oltatlanokra és fussunk neki magabiztosan a ránk váró kihívásoknak, az ábrán bemutatott győzelem így érhető el - zárja sorait a virológus.

