Varga Mihály: legfeljebb a 80 százalékos adósságráta fenntartható

Bár a 2022 első félévi francia soros elnökség alatt lazulhatnak az uniós fiskális szabályok, de Magyarországnak nem ebből a lehetőségből kell kiindulnia a költségvetési politika tervezése során, hanem abból, hogy kis és nyitott gazdaságként az eladósodás növelné a sérülékenységünket, így mindig is „a hosszú távon is fenntartható adósságrátát kell megcélozni” – hangsúlyozta vélemény cikkében Varga Mihály. A pénzügyminiszter egyúttal meg is állapította, hogy „az uniós szabályoktól függetlenül Magyarország esetében a legfeljebb 80 százalékos adósságszintet tekinthetjük fenntarthatónak”.

Varga Mihály a Figyelőben megjelent vélemény cikkében az amerikai és az európai uniós válságkezelés hasonlóságait és különbségeit foglalta össze mind a 2008-2009-es, mind a koronavírus-válság kapcsán és megállapította: "a tények azt mutatják, hogy a válságkezelés terén az uniónak nem sikerült ledolgoznia hátrányát az USA-val szemben, sem a beavatkozások gyorsaságát, sem a méretét, sem a támogató szabályozási környezet kialakítását nézve.” Azt is rögzítette a pénzügyminiszter a két blokk válságkezelésének összevetésekor, hogy

az USA a 2008–09-es és a mostani krízisre is gyorsabban és hatékonyabban reagált, mint az EU.

A tárcavezető szerint felvetődik az útkeresés során az a kérdés is, hogy „milyen mértékű lehet a gazdaság újraindítására fordított többletkiadás, amely egyfelől megfelelő fedezetet nyújt az intézkedésekhez, ugyanakkor nem növeli hazánk adósságát a hosszú távon is fenntartható szint fölé.” Erre később meg is adja a választ.

A pénzügyminiszter a jegybanki és fiskális politikai válságkezelési folyamatok kapcsán leszögezte: „2010-től Magyarország azokhoz az államokhoz tartozott, amelyek úgy tudták mérsékelni a globális visszaesés belföldi hatásait, hogy eközben fegyelmezett költségvetési politikát folytattak.” Leszögezte: „A versenyképességet fókuszba helyező lépéseket ugyanakkor a kormány úgy tette meg, hogy eközben az adósságráta és a költségvetési hiány is csökkenő pályára állt. Külön út volt ez is, hazai és nemzetközi kritikákkal övezve.”

A tárcavezető több szempontból is elemzi, hogy mi az oka a lassabb, és nem kellően ambiciózus európai válságkezelési intézkedéseknek (az USA és az EU berendezkedésének lényeges különbségére és az ebből adódó reagálási képességre azonban nem tért ki). Mindenesetre megállapítja, hogy „Európa felzárkózását gátolja a széttördelt fiskális politika és az ehhez kapcsolódó különböző nagyságú és szerkezetű adóssághegyek is, nemcsak a perifériaországokban, hanem olyan központi államok esetében is, mint Franciaország vagy Belgium”.

Varga előrevetíti, hogy „A bürokratikus intézményrendszer nehézkessé teszi a reagálást, így a fiskális szabályok módosítása, finomhangolása is vélhetőleg hosszadalmas folyamat lesz." Azt is hozzáteszi:

Az előzetes várakozások abba az irányba mutatnak, hogy a 2022-es francia elnökség a fiskális szabályokat lazább irányba készül elmozdítani.

A cikk vége felé a pénzügyminiszter megállapítja: „nem meglepő tehát az sem, hogy azok az országok, amelyek látták, hogy gyors és nagy összegű beavatkozásra van szükség – amely az USA válságkezeléséhez van közelebb –, maguk léptek. Az igénybe vett forrást hitellel vagy például Magyarország esetében a központi költségvetésből biztosították.”

Ezután elismeri: „Ez kétségtelenül növelte azt a többlethiányt, amelyet a járvány elleni védekezés okozott.” Majd úgy folytatja: „A gazdaság minél gyorsabb újraindításához is szükség van az állami beavatkozásra, a beruházások és a munkahelyteremtés támogatására”.

A fentiek után Varga leszögezte: „Hazánknak az unión belül tehát ismét saját utat kellett választania. Ezért a költségvetési hiány és az adósságráta meghatározásakor sem az EU esetlegesen megengedőbbé váló fiskális szabályaiból kell kiindulni.”

A véleménycikk egyik kulcsmondatában leszögezi:

Azt a szűk mezsgyét szükséges megtalálni, ahol a gazdaság újraindításának a támogatási igénye és az adósságállomány piaci finanszírozási hajlandósága találkozik. Ez azt jelenti, hogy a hosszú távon is fenntartható adósságrátát kell megcélozni.

Ezután meg is adja a választ arra, hogy hol húzódhat ez a szűk mezsgye: Tekintettel arra, hogy a magyar kis méretű, nyitott gazdaság, a nagy adósság vállalása csak a külső sérülékenység és a devizakitettség növekedésével lehetséges, a hazai befektetői kör állampapír-felvevő képessége ugyanis korlátozott."

"Ezért az uniós szabályoktól függetlenül Magyarország esetében a legfeljebb 80 százalékos adósságszintet tekinthetjük fenntarthatónak.”

Végül megjegyzi Varga: „Ezt az elvet követtük az idei büdzsé módosításakor és a jövő évi költségvetési törvényjavaslat összeállításakor is. Így teremthető meg az összhang a gazdaság újraindítása, a családok biztonsága, a vállalkozások fejlődése és az ország teherbíró képessége között”.

Varga Mihály véleménycikkének tartalma és időzítése arra utal, hogy ez egyfajta válaszreakció Matolcsy György jegybankelnök elmúlt hetekbeli cikksorozatára. Azok közül több cikkben is bírálta a jegybankelnök a költségvetési politikát, konkrétan a túl magas, ezért nem fenntartható költségvetési hiányt. A kritikája lényege az, hogy 2022-re még mindig túl magas, 5,9%-os hiányt tervez a kormány, ami nem indokolt, hiszen jövőre már nem beszélhetünk a gazdaság újraindításának szükségszerűségéről, a túl magas deficit viszont a gazdaság túlpörgetéséhez és az infláció emelkedéséhez vezet.



Emiatt Matolcsy ki is jelentette, hogy a túl laza költségvetési politika és az eleve magas adósságszint növeli a pénzügyi sérülékenységünket, az adósság megfinanszírozásának kockázatait és még pénzügyi támadás, illetve válság lehetőségére is figyelmeztetett. Utóbbi veszélyét szerinte azzal lehetne csökkenteni, ha a 3%-os uniós deficitcélhoz közelebbi hiányt tervezne a kormány 2022-re és így gyorsabb ütemben tudna 80% körülről csökkenni az adósságráta.



Minderre burkoltan most azt üzeni cikkével Varga Mihály, hogy tisztában vannak a túlzott mértékű hiány miatt az adósságfinanszírozás terén esetleg fellépő későbbi kockázatok lehetőségével, ezért ki is jelölte a fiskális politika számára azt a korlátot (legfeljebb 80%-os adósságráta), amelyet a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével nem szabad túllépni.

