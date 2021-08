Ez lenne a finnek nem is annyira titkos boldogságreceptje? - Veszprémből egyenesen a tengerentúlra is jut a hideg nyalat

Becslések szerint 2022-re a globális jégkrémpiac eléri a 89 milliárd dollárt az édességek iránti növekvő keresletnek köszönhetően. Ezzel párhuzamosan változnak a fogyasztói igények is, egyre nagyobb igény mutatkozik az alacsony zsírtartalmú és bio termékek iránt, amelyhez a gyártóknak is igazodniuk kell. Tavaly az Európai Unióban több mint 2,9 milliárd liter jégkrémet állítottak elő, amely 9 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest - derült ki az Eurostat adataiból, amely szerint ugyanebben az időszakban az uniós tagállamok 232 millió kilogramm jégkrémet exportáltak az EU-n kívüli országokba, összesen 752 millió euró értékben.

Az Eurostat adatai szerint az EU-n kívüli országokból 182 millió euró értékben mintegy 79 millió kilogramm jégkrémet szállítottak. Míg az unión kívüli import mennyisége 4 százalékkal csökkent 2019-hez képest, az export 5%-kal emelkedett.

Tavaly az EU legnagyobb gyártója Németország volt, 642 millió liter jégkrémet állított elő.

2019-es adatok szerint a második helyen 516 millió literrel Franciaország állt, amelyet Olaszország követett 509 millió literrel. Amellett, hogy Németország a fő gyártó, tavaly a legolcsóbb jégkrém előállítójának is számított a literenként 1,3 euróval. Szintén 2019-es adatok alapján a franciák literenként 2,2 euróért gyártották, az olaszok pedig átlagosan 2 euróért.

Franciaország 2020-ban 59 millió kilogramm fagylaltot exportált, ami az EU-n kívüli jégkrémexport 25%-át teszi ki. Ezzel a legnagyobb fagylaltexportőr lett az összes EU-tagállam közül, megelőzve Hollandiát (amely 38 millió kilogramm fagylaltot exportált, vagyis a teljes EU-n kívüli export 16% -át). A németek 29 millió kilogrammot, az olaszok 20 millió kilogrammot, a belgák pedig 16 millió kilogrammot exportáltak - tette hozzá az Eurostat.

Új-Zéland az élre tört

Az egy főre jutó fagylaltfogyasztás 28,4 liter Új-Zélandon, amellyel a mintegy 5 millió lakossal rendelkező két nagyobb és számos kisebb szigetből álló ország világviszonylatban is kiemelkedőnek számít. Új-Zéland híres tejtermékeinek magas színvonaláról, a gyártóik rendkívül innovatívak, a hokey-pokey után a vanília a második legnépszerűbb íz náluk.

Az Egyesült Államokban is nagyon szeretik a jégkrémeket, amelyből egy lakos évente 20,8 litert képes elfogyasztani. 2014 -ben az amerikai gyártók több mint 872 millió gallon terméket állítottak elő. A szezon márciusban kezdőik és augusztusig tart, a fogyasztás júniusban éri el csúcspontját. A legtöbb amerikai üzem generációkon át öröklődik, sokan több mint 50 éve működnek. A vállalkozások profitálnak a virágzó regionális és nemzeti piacból, míg néhányan Ázsiába, a Karib-térségbe és Latin-Amerikába exportálnak. A vanília a leggyakrabban fogyasztott íz, ezt követi a csokis menta.

Virágzik a jégkrém-értékesítés Ausztráliában is, ahol az éves fogyasztás fejenként 18 liter körül mozog. Az ausztrál fagylaltpiacot olyan márkák uralják, mint a Streets, a Cadbury, a Peters és a Connoisseur. Ausztráliában is általában nyáron választják sokan a hideg nyalatot. Az értékesítés 67,6% -át teszik ki az élelmiszerboltok és szupermarketek. Egyre nagyobb az érdeklődés a gyümölcs alapú fajták iránt, az ausztrálok számára fontos szempont, hogy egészséges termékek kerüljenek a kosarukba.

Az európai országok közül a legnagyobb fogyasztó Finnország, az északi államban becslések szerint évente 14,2 litert nassolnak el fejenként. Mivel nem egy mediterrán országról beszélünk, ezért a fogyasztás általában a rövid nyárra koncentrálódik. Az ország értékesítésének 45 százalékát a Nestlé adja, ezt követi Ben & Jerry's-t gyártó

Finnországban a fagylaltfogyasztás becslések szerint évente 14,2 liter fejenként. Finnország hideg régióként ismert, és a fagylaltfogyasztás nagy része a rövid nyár folyamán történik. Az ország fagylaltértékesítésének 45% -át a Nestlè írja jóvá, míg a Ben & Jerry's -t üzemeltető Unilever 21%-os részesedéssel rendelkezik Finnország jégkrémpiacán.

Veszprémből egyenesen a tengerentúlra is jut Algida

Nagy népszerűségnek örvendenek Magyarországon az Algida jégkrémek. Az Unilever veszprémi jégkrém-üzeme közel 600 munkatársat foglalkoztat és

évente mintegy 70 millió liter jégkrémet állít elő,

legnagyobb arányban pálcikás és poharas termékeket. E gyártási volumen több mint felét exportálják, a Veszprémben készülő termékek még a tengerentúlra is eljutnak - közölte az Unilever a Portfolio érdeklődésére.

A vállalat tapasztalatai szerint mind a különleges táplálkozási igények terjedése, mind a járványhelyzet befolyásolta a jégkrémvásárlási szokásokat. A pandémia hatására tavaly az otthoni fogyasztás került előtérbe: az impulzustermékek értékesítése csökkent, míg a házhoz rendelhető dobozos fagylaltból, valamint a multipack - vagyis a több pálcikás terméket tartalmazó - csomagokból több fogyott. A multipack szegmens piaca a tavalyi 24 százalékos növekedés után idén további 27 százalékkal bővült.

Kitértek arra is, hogy a jégkrémek házhoz szállítása iránti kereslet is szárnyal, a kiszállított jégkrémek bevétele szinte pótolta a megszokottnál hidegebb tavasz miatt kieső forgalmat. Az egyik legnépszerűbb házhoz szállított termék a hazai piacon is Magnum Gold volt: ez a szuper prémium kategóriát képviselő jégkrém az elmúlt öt év egyik legnagyobb sikere volt Európában.

Az Unilever összes nagy jégkrémmárkájának (Magnum, Carte D’or, Ben&Jerry’s, stb.) létezik vegán változata, de széles kínálatból válogathatnak a laktózérzékenyek is. A cukortartalom terén is fontos lépéseket tettek: Carte D’Or vanília fagylalt esetében bevezették a 30 százalékkal kevesebb cukrot tartalmazó változatot, ami iránt óriási a kereslet, de a jövőben hozzáadott cukor nélküli termékek bevezetését is tervezik. Ez összetett fejlesztési folyamatot jelent, hiszen a cukor hagyományosan a jégkrémek alapvető alkotóeleme, amely egyszerre biztosítja a megszokott és kedvelt állagot, ízt és minősége - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images