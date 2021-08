Nem lepte meg az elemzőket az S&P tegnap esti döntése

Megfelelt a várakozásoknak a Standard & Poor's döntése, amelyben nem változtatott Magyarország hitelminősítésén, illetve annak kilátásán sem - állapították meg a pénteken megjelent hitelminősítést kommentálva az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

A Standard & Poor's globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege pénteken este változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű államadósság-kötelezettségeinek "BBB/A-2" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője kommentárjában közölte, leminősítés vagy negatív kilátás a stabil gazdasági helyzet, míg felminősítés vagy pozitív kilátás a magas államháztartási hiány miatt nem volt várható.

Hozzátette, a hitelminősítő javította a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, így idénre legalább 6 százalékos növekedést vár.

Ahhoz, hogy a hitelminősítők javítsák a magyar adósság besorolását, szükség van a költségvetés hiány határozottabb csökkentésére, amire a vártnál gyorsabb gazdasági növekedés lehetőséget is biztosít. Mindez pedig azt is jelenti, hogy meg kell találni az egyensúlyt a növekedés és a hiány között, hogy úgy csökkenjen érdemben a hiány, hogy közben a gazdasági növekedés is megmaradjon - fejtette ki kommentárjában Regős Gábor.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője az MTI-nek elmondta, a Standard & Poor's döntése nagy meglepetést nem okozott, várható volt, hogy nem módosítanak Magyarország hitelminősítésén.

Közölte, a piaci konszenzusnak felel meg, hogy a Standard & Poor's az idén 6,1 százalékos, jövőre 5,3 százalékos növekedést vár reálértéken számolva a magyar gazdaságban.

Az elemző megjegyezte, a hitelminősítő elemzésében pozitívumként értékelte a magyarországi oltási kampányt, hiszen ezáltal hamarabb tud felpörögni a gazdaság, ez pedig a költségvetés bevételi oldalának is kedvez.

Ugyanakkor rámutatott a hitelminősítő által azonosított egyik legfontosabb kockázatra is: a magyar kormány és az Európai Unió közötti viták miatt az Európai Bizottság az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) magyarországi folyósításainak késleltetését kezdeményezte. Az elemző szerint idővel lesz megállapodás, de úgy vélte, ha a kérdésben jövő augusztusig nem történik előrelépés, akkor akár a leminősítés kockázatával is számolni kell.

Németh Dávid szerint Magyarország adósbesorolásán a Standard & Poor's valószínűleg 2022 augusztusáig nem módosít, hiszen jövőre lesznek a választások, és meg akarják várni milyen kormány alakul, milyen költségvetési politika következik.

