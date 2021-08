Olyan sok vakcina van Magyarországon, hogy a teljes felnőtt lakosságot be lehetne vele egyszer oltani

A héten már beszámoltunk arról, hogy az egész Európai Unióban korábban az élen járó magyar átoltottsági mutató az utolsó harmadba szorult. A vakcinafelvételi hajlandóság csökkenésének egyenes következménye, hogy rengeteg koronavírus elleni védőoltás áll a raktárakban.

A héten bemutattuk már, hogy mostanra minimálisra csökkent a vakcinafelvételi kedv Magyarországon. Vagyis az első oltásukban részesülők száma rendkívüli mértékben lelassult, és ezzel párhuzamosan a második adagot megkapók száma is.

Ennek logikus következménye, hogy - miközben az oltóanyagok még mindig érkeznek az országba - az ország vakcinakészlete az egekben áll. Vagyis a lakosság teljes átoltottságának nem lenne kínálati akadálya (ahogyan ez a helyzet áll fent már május óta).

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legutóbbi adatai szerint eddig 19,2 millió adag védőoltás érkezett be Magyarországra a koronavírus ellen, amelyből összesen eddig az oltási kampány során 10,968 milliót használtunk fel.

Vagyis jelenleg a rendelkezésünkre áll további közel 8 millió 240 ezer adag vakcina, összesen 6 típusból.

Ha párhuzamot szeretnénk vonni, akkor ez azt is jelenti, hogy a 7,9 millió felnőtt magyar állampolgárt azonnal be lehetne oltani legalább (még) egyszer (persze ha nem számolnánk a logisztikai és szervezési korlátokkal).

Az ECDC adatbázisában az egyes vakcinatípusokból is rendelkezésre áll az az adat, hogy mennyi adagot nem oltottak még le az egyes védőoltásokból. (Igaz, az egyes vakcinákból fennmaradó készletet összeadva nem jön ki a 8 millió feletti teljes tartalék, de így is összejön 7,9 millió.)

A 8 millió adag vakcinakészlet 39%-át a kínai Sinopharm adja, míg 30%-os részarányt képvisel a raktárakban a Pfizer vakcinája.

A jelentős nagyságú vakcinatartalékok nagyon jól jönnek most a harmadik oltás augusztus elsejei elindulása fényében, valamint a különböző oltási akciók sikeres kifuttatása (be nem oltott 60 év feletti idősek, 12 év feletti fiatalok, az egészségügyi dolgozók kötelező oltása) érdekében. Ezen kívül nagyon jól jöhetnek még egy esetlegesen felfutó újabb járványhullám esetén, amikor jellemzően a vakcinák iránt is megnő az igény.

A friss vakcinaszámok fényében nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban Magyarország bőkezűen ajándékozott a rendelkezésre álló vakcinákból más európai országoknak (például június végén Montenegrónak és Bosznia-Hercegovinának, később Észak-Macedóniának), de volt, hogy kölcsönadott a készletből (Csehországnak június elején).

Címlapkép: A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina fecskendőkben előkészítve a harmadik, emlékeztető adag oltásához a Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthonában Berhidán 2021. augusztus 12-én. Forrás: MTI/Vasvári Tamás