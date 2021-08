Csak az a kérdés, mekkorát robbant a magyar gazdaság – Szinte biztosan teljesül Orbán Viktor nagy ígérete

Nagyrészt a tavalyi alacsony bázis miatt biztosra vehető, hogy korábban sosem látott, éves alapon kétszámjegyű ütemben növekedett a magyar GDP a második negyedévben. Ennél fontosabb, hogy az előző negyedévhez képest is dinamikus bővülés lehetett a második negyedévben. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint az sem kérdés, hogy teljesül-e a kormányfő által kitűzött 5,5 százalékos idei növekedés, ami után a családok visszakaphatják befizetett személyi jövedelemadójukat. Sőt, a várakozások szerint még a 2022-es növekedés is meghaladhatja a korábbi évek átlagát, vagyis középtávon is erőteljes lehet a visszapattanás a járvány okozta válságból.

Sosem látott növekedés lehetett a gazdaságban

Tavaly a második negyedévben a koronavírus-járvány kitörésével párhuzamosan 13,3%-kal zuhant a magyar gazdaság teljesítménye, ennek a történelmi visszaesésnek köszönhetően jön most történelmi visszapattanás. Ugyanis ahogy ekkora zuhanásra, úgy két számjegyű visszapattanásra sem volt még soha példa, most viszont a Portfolio által megkérdezett elemzők 14-18 százalékos nyers éves növekedést várnak.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2021. q2 éves 2021. q2 negyedéves 2021. éves átl. 2022. éves átl. Kuti Ákos MKB Bank 14,3 - 5,9 6,1 Halász Ágnes Unicredit 17,8 2,5 5,9 4,5 Nyeste Orsolya Erste Bank 17,2 2,0 6,9 4,1 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató 17,1 1,8 6,8 4,5 Suppan Gergely Takarékbank 17,3 2,0 7,7 7,0 Török Zoltán Raiffeisen Bank 14,0 2,0 6,4 5,2 Virovácz Péter ING Bank 17,6 2,0 7,4 4,4 konszenzus (medián) 17,2 2,0 6,8 4,5 Forrás: Portfolio

Éppen a válság hatása miatt az elmúlt hónapok magyar makrogazdsági részadatokban a hó/hó összevetések sokkal inkább tükrözték a valódi helyzetet, mint az éves változás. A GDP esetében is érdemesebb a negyedéves összevetést venni alapul, és azt vizsgálni, hogy folytatódott-e az első negyedév 2%-os növekedése után a korrekció. Amennyiben most is 2% körüli bővülést jelent a KSH (márpedig az elemzők szerint erre minden esély megvan), úgy a gazdaság elérheti a válság előtti kibocsátási csúcsát.

Ha tehát az elemzői várakozásokat vesszük alapul, akkor a második negyedévben Nem lassult a mélypontról történő felkapaszkodás üteme, a konszenzus épp ugyanakkora GDP-bővülést mutat, mint amekkora az első negyedévi GDP-növekedés volt.

Mindez a gazdaság újranyitásának köszönhető

Ahogy a tavalyi történelmi fékezés amiatt volt, hogy a gazdaság gyakorlatilag egyik napról a másikra leállt, így most a komoly felpattanás is az újranyitással függ össze. Az áprilisban kezdődött fokozatos gazdasági újranyitás várhatóan jelentős mértékben megemelhette a gazdaság teljesítményét. Ugyanakkor pont a legfontosabb szegmensről, a szolgáltatások alakulásáról nem rendelkezünk érdemi információval – emelte ki kérdésünkre Virovácz Péter.

Az ING Bank szakembere szerint a szolgáltatások mellett várhatóan továbbra is az ipar marad a gazdaság húzóágazata. Habár meglehetősen hektikus hónapok vannak az ipar mögött, negyedéves szinten még így is bővülni tudott a termelés és a bérek emelkedése miatt vélhetően ennél nagyobb mértékben bővült az ipar hozzáadott értéke. Nagyjából hasonló lehet a helyzet az építőiparral is. Az alapanyaghiány némileg fékezhette az újranyitást követő felfutást, ám a teljeshez közeli kapacitáskihasználtság és a növekvő bérek itt is azt sejtetik, hogy bőven pozitív hozzájáruló lehetett a növekedéshez a szektor – teszi hozzá.

Míg a megelőző negyedévekben az ipari export vezérelte a növekedést, a mostani második negyedévben – az újranyitással párhuzamosan – ütemesen zárkózhatott fel a belső fogyasztás is – emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. A második negyedéves csúcs után az év második felében mind éves, mind negyedéves szinten lassulhat a növekedés, s összességében a GDP bővülése az idei év egészében várakozásunk szerint 7% körül alakul majd – teszi hozzá.

Az ipari termelés az első negyedéves 3,9%-os éves növekedésről mintegy 40%-ra pattant fel éves alapon, ami érdemben hozzájárul a GDP robosztus növekedéséhez. Negyedéves alapon azonban az ipar csak minimális, kb. 0,6%-os növekedést mutatott, ami lehetett volna gyorsabb is, ha nem lenne chip- és más alapanyaghiány. Viszont az igen jelentős megrendelés állomány miatt a kilátások kifejezetten kedvezőek – véli Suppan Gergely. Hatalmasat javított a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás, amit a repülőtéri utasforgalom alakulása is tükröz. A vendéglátóhelyek árbevétele az első negyedévben még 38%-kal zuhant az egy évvel ezelőttihez képest, azonban a második negyedévben 64%-kal ugrott, az árbevétel javulása negyedéves alapon mintegy 72%-os. A vendégéjszakák száma az első negyedévben még 86%-kal zuhant, a második negyedévben a tavalyi extrém alacsony bázishoz képest 93%-kal nőtt, az előző negyedévhez képest pedig majdnem megnégyszereződött – teszi hozzá újabb tényezőként a Takarékbank vezető elemzője.

A második negyedéves adatot még nagyban befolyásolták a vírussal kapcsolatos korlátozások, de már az újraindulás kezdete is erre az időszakra esett, így negyedéves alapon ismét érdemi lehetett a bővülés – válaszolta Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Innen nehéz lenne nem teljesíteni Orbán Viktor ígéretét

Az idei gazdasági növekedés abból a szempontból is lényeges lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén tavasszal bejelentette, hogy amennyiben a GDP-bővülés 5,5% felett lesz az egész évben, akkor a gyermeket nevelők 2022-ben visszakaphatják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Éppen ezért érdekes, milyen növekedéssel számolnak az elemzők idén. Nos, az átlagos 6,8%-os bővülés mellett bátran teljesülhet a kormányfő vállalása.

Amennyiben sikerül a várt jó teljesítménnyel zárni az első fél évet, úgy

szinte elképzelhetetlen, hogy a magyar gazdasági idén 5,5 százalék alatt teljesítsen az év egészét nézve

- emelte ki Virovácz Péter. Tekintettel arra, hogy az év második felében tovább emelkedhet a fogyasztás, a beruházások potenciális felfutására is számítani lehet, valamint a nettó export is tovább bővülhet a kiépülő termelői kapacitások következtében, 2021 egészében akár a 7,4 százalékos gazdasági növekedés is elérhető – véli az ING elemzője. Egy ilyen forgatókönyv mellett a 2019. év végi GDP szintjéhez képest már az idei év végén 2 százalékkal felülmúlhatja a magyar gazdaság a válság előtti utolsó negyedév volumenszintjét. Ám ennél is beszédesebb, hogy (ahogyan cikkünk elején utaltunk rá) egy 2 százalékos negyedéves növekedéssel 2021 második negyedévében a GDP szintje már elérheti a válság előttit.

A delta variáns ugyan egyértelmű kockázatot jelent, azonban folytatódhat a helyreállás, ami még jövőre is áthúzódik (az idei első negyedéves és részben második negyedéves korlátozások miatt egyes ágazatokban még igen mély lesz a bázis a jövő év első negyedévi növekedéshez). Ezért a következő negyedévekben még kifejezetten erős növekedésre számítunk, amit a munkaerőpiac helyreállása és az erőteljes bérdinamika is támogat. Jövőre pedig a szja visszatérítés, a rendőröknek tervezett féléves bónusz, a további egészségügyi béremelések, a 13. havi nyugdíj kéthetes részlete, valamint a 25 év alattiak szja mentessége adhat további lökést a gazdaságnak – foglalta össze Suppan Gergely.

A mostani adatok várhatóan a gazdaság gyors újraindulását mutatják majd, ami azt jelenti, hogy amennyiben a vírushelyzet kedvezően alakul,

a következő években már lehet a korábban tervezettnél szigorúbb fiskális politikát folytatni

- véli Regős Gábor.

Címlapkép: Getty Images