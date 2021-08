Koronavírus: megérkezett a hétfő reggeli magyar adat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

188 új fertőzöttet igazoltak a hétvégén és elhunyt 3 beteg - számolt be a kormányzati koronavírus portál. 92 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen A beoltottak száma 5 677 606 fő, közülük 5 500 193 fő már a második oltását is megkapta, és már 118 ezren a harmadik oltást is felvették.