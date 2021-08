Szeptembertől az MVM-hez kerül át az Elmű-Émász több mint 2 millió ügyfele

Szeptember 1-jétől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-hez kerül át több mint 2,2 millió ügyfél az Elmű-Émász Energiaszolgáltatótól; a szolgáltatóváltással a folyamatos áramellátás zavartalanul biztosított, a villamos energia ára nem változik, ugyanakkor megváltoznak az ügyfélszolgálati elérhetőségek, valamint jól láthatóan elválnak a hálózati elosztótársaságok is.

Az érintett ügyfelek augusztus 31-i dátummal végszámlát kapnak az Elmű-Émász-tól.

A két vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a minél pontosabb elszámolás érdekében augusztus 28-ig olvassák le és adják meg mérőállásukat az Elmű-Émász telefonos vagy online ügyfélszolgálatán, illetve az Elmű-Émász EnergiApp mobilapplikációban, mert az Elmű-Émász augusztus 31-i záró mérőállása lesz az MVM Nextnél a szeptember 1-jei nyitó mérőállás. Az online ügyfélszolgálaton és az applikációban augusztus 27-ig érhető el a diktálás.

A szerződéssel az ügyfeleknek nincs teendőjük, a villamosenergia-törvény alapján a szerződés az átadó szolgáltatónál megszűnik, míg az átvevővel létrejön - jelezte az MVM Next.

Az Elmű-Émász elérhetőségei augusztus 31-ig változatlanok. Az augusztus 31-ig felmerülő kérdésekben a szolgáltatóváltás után is az Elmű-Émász-t kell keresniük a fogyasztóknak. A szeptember 1-jét megelőző időszakban készült számlák a jövőben is az Elmű-Émász jelenlegi online ügyfélszolgálatán, a ker.elmuemasz.hu oldalon tekinthetők meg.

A szeptember 1-jétől kezdődő időszak ügyeit már az MVM Next ügyfélszolgálata intézi. Az áramügyekkel foglalkozó állandó ügyfélszolgálati irodák helyszíne nem, de nyitvatartása változik, azokat már az MVM Next üzemelteti. A telefonos ügyfélszolgálat az MVM Next hívószámain lesz elérhető.

A közleményben felidézték azt is, hogy az MVM és az E.on Hungária Csoport közötti átfogó megállapodás eredményeként ugyancsak szeptember 1-jétől az MVM Csoporthoz kerül, valamint nevében és arculatában is megújul az Émász Hálózati, amely MVM Émász Áramhálózati néven folytatja a villamosenergia-hálózat üzemeltetését Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megyében, illetve Pest megye keleti és Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részein.

Budapesten és Pest megye legnagyobb részén a villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője ezentúl is az Elmű Hálózati lesz, amely az E.on Hungária Csoport tagja. A cég továbbra is kapcsolatban marad az ügyfeleivel, mert minden műszaki beavatkozást igénylő feladatot elvégez a jövőben is, például a mérőórák felszerelését, cseréjét, ellenőrzését és szükség szerint helyszíni leolvasását is. Az ilyen típusú ügyek kezelése az Elmű Hálózatihoz tartozik majd, a cég szeptembertől két önálló ügyfélszolgálati irodát működtet Budapesten és Érden.

Ezzel a tranzakcióval 2021 végére az MVM Next 6,4 millió egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfél részére szavatolja a zavartalan földgáz- és villamosenergia-ellátást, továbbá több mint 55 ezer üzleti ügyfél szabadpiaci villamosenergia- és földgáz-kiskereskedője is lesz.

Az MVM Next az ügyfelek átvételét követően az ország energiafelhasználásának mintegy 50 százalékát biztosítja majd.

A szolgáltatóváltás nem vonatkozik az Elmű-Émász-szal jelenleg is versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre, számukra továbbra is a vállalatcsoport biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást.

Címlapkép: MTI Fotó/Branstetter Sándor