Elkezdődött a zöld átalakulás: első lépések a hazai vállalatoknál

Fenntarthatóság a gazdaság és a politika fókuszában

Az Európai Unió évről évre elkötelezettebb a klímacéljai megvalósításában. A 2050-es karbonsemlegesség már ismert támpont, ennek elérése azonban úgy tűnik csak egyre drasztikusabb lépések útján lehetséges. Eközben a magyar kormány is elkötelezett a célok tartásában, ám a mikéntekben itt is van némi súrlódás. Szerencsére már senki előtt sem kérdés, hogy a klímasemleges átállás egyik legfontosabb szereplői a kormányok (és az EU), akik egyik kezükben a szabályozások, másikban a pénzügyi ösztönzők eszközeivel képesek irányítani az átállás ütemét.

A Portfolio-nak adott legutóbbi interjújában Steiner Attila Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára elmondta: "A megújuló energiatermelés területén jól állunk, de a kibocsátáscsökkentési célok elérése során fontos, hogy egyensúlyt találjunk az éghajlatváltozás, valamint a gazdasági és társadalmi szükségletek kielégítése között."

Sustainable World 2021 A fenntarthatóság és a gazdaságpolitika viszonya kiemelt téma lesz a szeptember 7-ei Sustainable World 2021 konferencián. Kattints a részletekért!

Zöld pénzügyek: eljött az ESG és a zöld kötvények ideje

Hosszú távon kell a fenntartható projektekben és az új klímasemleges megoldásokban gondolkodnunk, ez azonban sokszor egy költséges és erős elhatározást igénylő változás a cégek életében. Ehhez szükséges az is, hogy a vállalatok, vagy akár a kormány, a környezeti ösztönzők és a társadalmi felelősségvállalás mellett, gazdasági hasznot is élvezzenek egy-egy zöld projekt elindításakor. Ebben olyan eszközök játszhatnak hatalmas szerepet, mint a zöld kötvények és az ESG irányelvek. A Portfolio tavalyi Sustainable World 2020 konferenciáján a piaci résztvevők elmondták, hogy:

rövid időn belül már nem az lesz a kérdés egy vállalatnál, hogy kimarad-e a fenntarthatósági irányból, hanem az, hogy a kimaradás milyen versenyhátrányt okoz.

Az ESG szempontokról, amelyek a vállalatok pénzügyi életét a befektetői oldalról változtathatják meg, idén is kiemelten lesz szó a konferencián. Mivel a befektetők már nem csak a piaci teljesítményt és a korábbi fundamentumokat veszik alapul, hanem a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási szempontok alapján is értékelik a társaságokat, egyre nagyobb az ösztönző, hogy a cégek ESG jelentéseket is készítsenek az éves beszámoló mellé, megnyerve ezzel hosszú távú befektetőiket.

Az ESG mellett a zöld kötvények is új lehetőségeket teremtenek. A vállalatok egyre szélesebb körét érinti a zöld szempontok átvétele Magyarországon is, ennek volt katalizátora az MNB által indított Növekedési Kötvényprogram (NKP). Az ingatlanfejlesztés területén a zöld-kötvénykibocsátáshoz szükséges szempontoknak könnyebb megfelelni egy zöld épület fejlesztésével, nem meglepő, hogy az első hazai zöld kötvények az ingatlanpiaci szereplőknél jöttek létre. Mostanra azonban újabb és újabb, már termelő cégek is jelentik be, hogy élni kívánnak a kötvénykibocsátás lehetőségével, de nem a hagyományos módon, hanem vállalva, hogy kizárólag zöld projektek megalkotására, támogatására használják a befolyt összeget.

Sustainable World 2021 konferencia II. szekciójában a zöld finanszírozási lehetőségekről, az ESG szempontok előretöréséről, valamint a zöldkötvény-kibocsátás gyakorlati működéséről lesz szó. A szekcióban olyan előadókkal találkozhatnak, mint:

Zöld energia

Évről évre fogynak az elérhető szén-dioxid-kvóták, ráadásul egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ne csak az energiaipar, hanem már a közúti közlekedés és az épületek is a kvótakereskedelemmel szembesüljenek. A fosszilis energiahordozók kiváltására már sok zöld és innovatív megoldás létezik, a szél-, nap-, és geotermikus energia felhasználása mellett a zöld hidrogén is egy kidolgozásra váró lehetőség. Kétség sem férhet hozzá, hogy az energiaipar a fenntartható átállás egyik legfontosabb szegmense, hiszen az évszázados struktúrát kell lecserélni egy élhetőbb verzióra - az átállás viszont rengeteg buktatót is rejt magában.

A dekarbonizáció problémáiról, a hidrogén lehetséges áttöréséről és a megújuló energia előtt álló akadályokról, mind szó lesz a Sustainable World 2021 konferencia III. szekciójában.

A fenntartható vállalatok a jövő vállalatai

A cégek számára hatalmas kihívást jelent a zöld átállás, amely magába foglalja mind az új vállalati stratégiák kidolgozását és a tervezését, az átállási kockázatok beépítését, a finanszírozási lehetőségek feltérképezését, a működés során használt anyagok, berendezések és épületek fenntarthatóbbá tételét, és egyáltalán nem utolsó sorban a társadalmi szempontokat. Erről az egyáltalán nem egyszerű váltásról leszó szó szeptember 7-én délután, "A megújulás ezer arca: zöld tervezés, termelés és működés" című kerekasztal-beszélgetésben. A résztvevők között lesz Kovács Emese, az MN6 Energiaügynökség energetikai tanácsadója; Berecz Balázs, az Access4You alapítója és ügyvezető igazgatója, Kiss Ida, a DVM Group tervezési osztályának vezetője, valamint Mihály Eszter, a Hell Energy CSR menedzsere.

A konferencia IV. szekciójában a vállalati kihívásokon túl, a városfejlesztés kérdésköre is szerepet kap, fókuszban Budapest fenntartható várossá alakulásával. Hogyan lesz élhető, közlekedhető és fejlődőképes Budapest? - Ezt a kérdést járják körbe előadóink:

Gábor Péter PhD, Zöldinfrastruktúra-fejlesztési csoportvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály

Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke

HuGBC delegált képviselője

Remete Tibor, kreatív igazgató, Super Channel Kft.

Sustainable World 2021 A jövő fenntartható vállalatai kiemelt téma lesz a szeptember 7-én megrendezésre kerülő Sustainable World 2021 konferencián. A további részletekért kattints!

Címlapkép: Getty Images