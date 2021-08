21. századivá kell tenni a hazai beruházások szerkezetét

A beruházások mértéke mellett azok szerkezete is meghatározó a gazdasági felzárkózás szempontjából - ezt mutattuk be korábbi cikkünkben . A hazai beruházási ráta historikusan és nemzetközi összevetésben is magas szintre emelkedett az elmúlt években, ugyanakkor szerkezete még a 20. századi gazdasági struktúrát tükrözi. Magas arányt képviselnek benne ugyanis az építési beruházások, miközben az immateriális javakba és zöld gazdaságba történő befektetések aránya mérsékelt. A befektetés az „okos” tőkébe és a zöld beruházások ösztönzése alappillérei lehetnek a jövőbeli gazdasági fejlődésünknek.