Eldőlni látszik: jön a pénzeső a gyerekes családoknak és a nyugdíjasoknak

A vártnál gyorsabb második negyedéves GDP-növekedés még biztosabbá tette azt a kilátást, hogy idén éves átlagban meglesz az szja-visszatérítéshez küszöbnek meghatározott 5,5%-os növekedés és mivel a tényleges növekedés akár 7-8% közötti is lehet, a nyugdíjprémiumra is bizonyára számíthatnak az érintettek. Ezeket nemcsak mi valószínűsítettük elmúlt hetekbeli cikkeinkben, hanem most Orbán Viktor kormányfő gazdasági főtanácsadója is megerősítette.