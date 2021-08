Nagy harcban bukta el az első helyet Magyarország: már nem nálunk a legfájdalmasabb az infláció Európában

Egy hajszállal beelőzött Észtország, így hosszú hónapok után júliusban már nem Magyarországon volt a legmagasabb az infláció – derül ki az Eurostat szerdai közléséből. Így Lengyelországgal holtversenyben a második helyen állunk a kontinens rangsorában, vagyis továbbra is az élmezőnyben vagyunk. Európában már csak két olyan ország van, ahol az éves áremelkedési ütem egy százalék alatti.

Az utóbbi hónapokban megszokhattuk, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció, a júniusi 5,3%-os érték már kezdett kilógni az uniós statisztikák szerint. Aztán a KSH jelentése szerint júliusban 4,6%-ra esett vissza az áremelkedés üteme. A kérdés csak az volt, hogy ez elegendő volt-e ahhoz, hogy elveszítsük az első helyet.

Az Eurostat szerdán megjelent adatai szerint az uniós módszertan szerinti harmonizált fogyasztói árindex (HICP) Észtországban volt a legmagasabb júliusban, az előző havi 3,7%-ról 4,9%-ra emelkedett. Ezzel egy hajszállal megelőzte a magyar és a lengyel 4,7%-os értéket. Ez azt jelenti, hogy a lengyeleknél is 4,1%-ról emelkedett a ráta, amivel utolérte a magyart.

A grafikonon az is látszik, hogy ma már nincs Európában olyan ország, ahol negatív lenne az éves infláció, ezzel párhuzamosan az EU inflációja 2,5%-ra emelkedett az előző havi 1,9%-ról. Az Európai Központi Bank (EKB) számára lényegesebb eurózóna inflációja 2,2%-on stagnált. A kontinensen a máltai és a görög infláció volt 1 százalék alatt.

A havi alapú árváltozásban júniushoz képest szintén az észtek állnak az élen, ahogy láthattuk náluk nagyot ugrott az éves ráta is. A horvát és a dán infláció is megközelítette az egy százalékot júniushoz képest, ebben a mutatóban Magyarország a középmezőny első felében áll 0,6%-os értékével.

A dél-európai országokban viszont érezhetően csökkentek az árak az előző hónaphoz képest, a görög, a spanyol és az olasz havi infláció is egy százalék feletti visszaesést mutatott. Az észak-déli megosztottság ebből is látszik, de Portugáliában is csökkentek az árak egy hónap alatt.

A magyar inflációs kilátások alapján az év második felében még visszaszerezhetjük az első helyet az uniós ranglistán. Az elemzők szerint ugyanis november-decemberben akár új csúcsra is mehet az éves infláció, a júniusi értéket is meghaladhatja. Hosszabb távon az MNB abban bízik, hogy a júniusban megkezdett kamatemelési ciklus 2022 elejére már 4% környékére szorítja le az inflációt, 2022 közepére pedig a 3 százalékos jegybanki célérték is elérhető.

Címlapkép: Getty Images